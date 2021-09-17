 

Токаев заявил о готовности создать в Алма-Ате хаб ШОС для помощи Афганистану

17.09.2021, 9:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), предложил организовать в городе Алма-Ате хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.

«Мы также готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан. Учитывая уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана, предлагаем организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану», – передает ТАСС слова Токаева.

Ранее страны ОДКБ отказались размещать афганских беженцев.



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