Токаев заявил о готовности создать в Алма-Ате хаб ШОС для помощи Афганистану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), предложил организовать в городе Алма-Ате хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.

«Мы также готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан. Учитывая уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана, предлагаем организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану», – передает ТАСС слова Токаева.

Ранее страны ОДКБ отказались размещать афганских беженцев.