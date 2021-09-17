Личность напавшего на отдел полиции под Воронежем установили

Стало известно о личности подозреваемого в нападении на отдел полиции в Воронежской области: им оказался 53-летний житель села Волчанское, сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция обыскала дом подозреваемого, где обнаружила детонаторы, газовый баллон с подведенными проводами и прочую взрывотехнику, передает канал «360».

Выяснилось также, что на мужчину зарегистрированы два ружья: нарезное и гладкое. Обмундирование и страйкбольную гранату он купил в 2020 году в Красноярске.

Однако «Нива», на которой мужчина подъехал к зданию полиции, оформлена не на него, а на жителя города Борисоглебск.

Поиски подозреваемого продолжаются.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области был ранен один полицейский. 26-летний сотрудник взвода патрульно-постовой службы получил осколочное ранение голени правой ноги, не представляющее угрозы для жизни.

Позже в региональном следственном управлении СК сообщили, что подозреваемый перед нападением убил знакомую семью на почве бытового конфликта.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

При этом накануне названный в прессе нападавшим на отдел полиции опроверг причастность к преступлению.