 

Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в восьми областях Украины – Минздрав

17.09.2021, 9:36, Новости дня
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Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Винницкой (80,6%), Днепропетровской (52,9%), Ивано-Франковской (61,9%), Львовской (79,2%), Николаевской (104,7%), Полтавской (60%), Ровенской (60%), Сумской (58,9%) и Харьковской (56,8%) областях.

В Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской и Ровенской областях показатель превышен три дня подряд.

Инфографика: moz.gov.ua

Показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 17 сентября в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,7 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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