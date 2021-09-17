 

Глава МИД Нидерландов ушла в отставку из-за ситуации с эвакуацией из Афганистана

17.09.2021, 9:36, Новости дня
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Кааг подала в отставку после того, как нижняя палата парламента вынесла вотум недоверия ей и министру обороны Анне Бийлевельд из-за действий правительства по эвакуации. 

Палата представителей Нидерландов считает что “кабинет министров действовал безответственно” во время эвакуации. Кааг заявила, что принимает это решение и несет полную ответственность за эту ситуацию. 

Накануне, во время дебатов в парламенте 15 сентября, Кааг признала, что из-за медленной реакции правительства на ситуацию некоторые афганцы, работавшие переводчиками для нидерландских военных, не были эвакуированы. 

Кааг возглавляла МИД во временном нидерландском правительстве, которое находится у власти из-за затянувшихся переговоров о формировании новой правящей коалиции после выборов в марте.

Кааг не была обязана подавать в отставку после голосования в парламенте, но предпочла это сделать. Экс-министр останется во главе своей партии “Демократы 66”. Бийлевельд, которая также получила вотум недоверия, уже заявила, что в отставку не подаст, сообщает газета De Telegraaf.

За несколько дней до того премьер-министр Великобритании Борис Джонсон понизил в должности министра иностранных дел Доминика Рааба – Рааб подвергся шквалу критики из-за отдыха в Греции в разгар кризиса с эвакуацией британцев из Афганистана. Он стал министром юстиции в обновленном правительстве.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По информации Белого дома, с 14-го по 30 августа США эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана около 116 700 человек.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд – внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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