 

На землю вернулись три космонавта, которые собирали китайскую космическую станцию

17.09.2021, 9:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля “Шэньчжоу-12” совершила посадку в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Капсула опускалась на землю с помощью парашютов, отмечало агентство.

На орбите экипаж в составе 56-летнего Не Хайшена (командир), 54-летнего Лю Бомина и 45-летнего Тан Хунбо находился в течение 90 дней.

Стыковку с частью будущей орбитальной станции Китая “Шэньчжоу-12” совершил 17 июня.

Контекст:

Китай начал строительство орбитальной станции в апреле 2021 года с запуска базового модуля станции – “Таньхэ”. В мае к модулю успешно пристыковался грузовой корабль “Тяньчжоу-2”. Завершение строительства запланировано на конец 2022 года. Запуск “Шеньчжоу-12” стал третьей из 11 запланированных миссий для строительства станции, а также первым из четырех пилотируемых.

Китайская станция станет третьей многомодульной пилотируемой станцией на орбите Земли после “Мира” (уже не существующей) и Международной космической станции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.12 / Белоруссия анонсировала заключение контрактов с Россией по нефти до конца года

05.05 / Три пуска МБР «Сармат» запланированы в 2021 году

08.08 / На Украине решили создать систему отслеживания за коронавирусными больными

27.02 / Глава пенсионного фонда Канады ушел в отставку после критики из-за его вакцинации от коронавируса в ОАЭ

15.11 / Украинка Старикова стала чемпионкой Европы по велотреку

24.07 / Подозреваемый в убийстве замглавы угрозыска Ставрополя задержан

22.11 / Эрдоган заявил, что турецкая вакцина от COVID-19 будет доступна всем

08.08 / Врач назвал методику диагностирования «постковидного синдрома»

04.12 / Абрамченко: Из-за отсутствия актуальных данных невозможно использовать почти 140 млн гектаров лесов

07.02 / Москвичей предупредили о пробках из-за пожара на Варшавском шоссе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика