Новый Maserati Grecale 2022 модельного года частично рассекретили
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Опубликованы некоторые подробности о новом Maserati Grecale 2022 модельного года.
Автомобиль отличается от предшественника колесными дисками, крыльями с крупными отверстиями для вентиляции. Также модернизация коснулась задних фонарей, придающих автомобилю более спортивный вид. В салоне применили мульти-руль, увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Здесь же установлены кнопки для переключения режимов езды.
Под капотом нового спортивного седана Maserati Grecale 2022 модельного года установили 3-литровый бензиновый двигатель, однако его уровень мощности засекречен. Официальная презентация новинки состоится в начале 2022 года. Первые продажи начнутся уже весной следующего года.
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