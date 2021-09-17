 

Новый Maserati Grecale 2022 модельного года частично рассекретили

17.09.2021, 9:20, Новости дня
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Опубликованы некоторые подробности о новом Maserati Grecale 2022 модельного года.

Автомобиль отличается от предшественника колесными дисками, крыльями с крупными отверстиями для вентиляции. Также модернизация коснулась задних фонарей, придающих автомобилю более спортивный вид. В салоне применили мульти-руль, увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Здесь же установлены кнопки для переключения режимов езды.

Под капотом нового спортивного седана Maserati Grecale 2022 модельного года установили 3-литровый бензиновый двигатель, однако его уровень мощности засекречен. Официальная презентация новинки состоится в начале 2022 года. Первые продажи начнутся уже весной следующего года.  



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