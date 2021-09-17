Кроссовер Hyundai Creta второго поколения дебютировал на рынке России

Рассекречены особенности нового кроссовера Hyundai Creta.

Автомобиль существенно отличается по внешнему виду от предшествующей генерации. Здесь применили стильную каскадную решетку радиатора, светодиодную оптику и уникальную форму задних фонарей. На крыше кроссовера Hyundai Creta установили рейлинги. Автомобиль оснащается в салоне 8-дюймовым экраном мультимедийного комплекса. Кроме того, в максимальном оснащении модель получила 10,25-дюймовый экран.

Новинка оснащается также вместительным багажником на 433 литра. Модель обладает системой автоматического торможения, круиз-контролем, мониторингом слепых зон, а также другими высокотехнологичными системами. Под капотом установят моторы на 1,6 и 2,0 литра с мощностью 123 и 150 л.с. мощности соответственно.