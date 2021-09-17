Кроссовер Hyundai Creta второго поколения дебютировал на рынке России
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Рассекречены особенности нового кроссовера Hyundai Creta.
Автомобиль существенно отличается по внешнему виду от предшествующей генерации. Здесь применили стильную каскадную решетку радиатора, светодиодную оптику и уникальную форму задних фонарей. На крыше кроссовера Hyundai Creta установили рейлинги. Автомобиль оснащается в салоне 8-дюймовым экраном мультимедийного комплекса. Кроме того, в максимальном оснащении модель получила 10,25-дюймовый экран.
Новинка оснащается также вместительным багажником на 433 литра. Модель обладает системой автоматического торможения, круиз-контролем, мониторингом слепых зон, а также другими высокотехнологичными системами. Под капотом установят моторы на 1,6 и 2,0 литра с мощностью 123 и 150 л.с. мощности соответственно.
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