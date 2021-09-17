Сочащиеся шоколадом: как готовить блины с начинкой из Киндера и Нутеллы

Бесспорно, есть немало различных способов приготовления этого яства. Судя по отзывам, некоторые хозяйки, готовя блины, испытывают трудности. На самом деле в этом нет ничего сложного. Примечательно, что сделать это яство можно из минимального количества ингредиентов. Например, героиня данной статьи готовит восхитительные блины с начинкой из шоколада «Киндер» и «Нутелла». Далее предлагаем вам ознакомиться с рецептом.

Об используемых ингредиентах

Если вы собрались готовить по рецепту Элоизы Хед, которая делится секретами приготовления десертов в своем блоге о еде в социальной сети «Инстаграм», то сначала вам нужно обзавестись следующими продуктами:

Мукой (125 г).Сахарной пудрой. Этого ингредиента вам хватит одной большой ложки.Куриными яйцами в количестве двух штук.300 мл молока.

Также вам не обойтись без шоколада «Нутелла» и «Киндер». Сколько именно брать шоколада, решайте на свое усмотрение. Если все перечисленные ингредиенты у вас в наличии, можете приступать непосредственно к процедуре. Алгоритм действий представлен далее.

Первый шаг: приготовление теста

Сначала в отдельной емкости нужно смешать муку и сахарную пудру. Далее вбиваются куриные яйца. Когда эти ингредиенты будут полностью смешаны, в посудину к ним необходимо влить указанное количество молока. Вливать его желательно постепенно, интенсивно при этом помешивая. В итоге у вас должна получиться полностью однородная смесь.

Второй шаг: обжарка на сковородке

Приготовленную смесь аккуратно вылейте на сковородку, после чего, переворачивая каждый блин, обжарьте его на среднем огне.

Важно, чтобы заготовка стала золотисто-коричневой.

Завершающий этап

Теперь, когда листы как следует обжарены с двух сторон, аккуратно переложите их на большую тарелку. Сверху на лист нужно положить одну плитку Kinder, а затем полить сверху растопленной «Нутеллой». Все, теперь остается скатать блин и отложить в сторону.