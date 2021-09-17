Зеленые тени – тренд осеннего макияжа: секреты их использования при разных типах кожи и цвете глаз

Зеленые тени являются одним из трендов в мире макияжа. Но чтобы они выглядели стильно и эффектно, нужно знать, как правильно сочетать тени с оттенком кожи и цветом глаз. Если правильно подобрать тон косметики, можно будет подчеркнуть красоту глаз и носить макияж как днем, так и вечером. Зеленые тени уместны для любого мероприятия.

Секреты использования зеленых теней

Прежде всего нужно помнить о том, что есть множество различных оттенков зеленых теней, которые могут сделать макияж просто восхитительным или же испортить его. Грамотно подобранный тон дает просто отличный омолаживающий эффект.

Есть более светлые, пастельные оттенки, цвет мяты или аквамарина, с голубоватыми пигментами, с желтым тоном, темные насыщенные цвета.

Все они поражают своей яркостью. При желании можно подобрать для себя тени с красивым блеском, которые будут вполне уместными при выполнении вечернего макияжа.

Вот несколько полезных рекомендаций относительно того, как правильно выбрать для себя оттенок теней в зависимости от тона кожи и цвета глаз.

Светлая кожа и светлые глаза

Девушкам с таким типом внешности можно выбирать совершенно любой оттенок зеленого. У светлых глаз есть одно преимущество, которое заключается в том, что зеленый цвет подходит им просто идеально.

Если у вас светлая кожа, сохранить ее нежность и привлекательность можно при помощи красивых пастельных тонов.

Кроме того, при желании можно добавить несколько достаточно насыщенных оттенков в виде отдельных линий. Дополнить макияж можно при помощи красивых золотистых теней. Это поможет проявить индивидуальность и придать образу особый шик и гламур.

Очень красиво смотрится макияж, когда нижнее веко подчеркнуто более насыщенным зеленым цветом, а на подвижное нанесены тени пастельного цвета или же бледно-зеленые.

Светлая кожа и темные глаза

Если глаза карие или черные, а кожа светлая, в таком случае лучше всего выбирать более насыщенные тона. Чтобы выглядеть хорошо, стоит отдать предпочтение таким оттенкам, как бирюза, лесная зелень, зеленый с голубыми нотками.

Отлично будет смотреться черно-зеленая дымка. Очень интересным и оригинальным получается макияж при нанесении блестящих теней в область слезного канала.

Темная кожа и светлые глаза

Девушкам с таким типом внешности все подходит практически идеально. Матовый зеленый, пастельные оттенки и даже самые смелые тона, такие как фисташковый, выглядят просто великолепно. Зеленый цвет теней поможет сделать образ более ярким и притягательным.

Темная кожа и темные глаза

При таком типаже внешности нужно выбирать интенсивный зеленый цвет. Отлично смотрятся темные, но достаточно яркие оттенки. Можно также использовать тени с блестками, чтобы добавить глазам красивый блеск.