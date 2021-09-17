Нефть подешевела в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром коррекционно снижаются после роста на 3-4% за четыре дня.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,22% – до 75,5 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,17% – до 72,44 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок сейчас испытывает дефицит предложения, отчасти из-за все еще существующих ограничений добычи ОПЕК+.

Также сохраняются опасения по поводу перебоев в поставках в Мексиканском заливе после урагана «Ида». Эксперты Commerzbank ожидают, что сложная рыночная ситуация сохранится до конца года, несмотря на запланированное увеличение добычи со стороны ОПЕК+.