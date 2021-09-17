 

Нефть подешевела в рамках коррекции

17.09.2021, 8:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром коррекционно снижаются после роста на 3-4% за четыре дня.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,22% – до 75,5 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,17% – до 72,44 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок сейчас испытывает дефицит предложения, отчасти из-за все еще существующих ограничений добычи ОПЕК+.

Также сохраняются опасения по поводу перебоев в поставках в Мексиканском заливе после урагана «Ида». Эксперты Commerzbank ожидают, что сложная рыночная ситуация сохранится до конца года, несмотря на запланированное увеличение добычи со стороны ОПЕК+.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / Обрушился один из символов Галапагосских островов – арка Дарвина

26.07 / “Какая малышка, огонь”. 55-летняя Синди Кроуфорд показала свое лицо без макияжа. Фото

14.02 / Мужчина погиб после обрушения кровли ангара в Москве

25.11 / “Ох уж эти ноги”. Подольская показала фото в мини-платье

02.08 / “Удачи в объяснении этих фотографий, Джек!” Мужа принцессы Евгении засняли с полуобнаженными женщинами

29.06 / Зеленский наградил орденом Свободы посмертно двух авторов Конституции

30.03 / Лукашенко запретил ввозить товары из стран, которые ввели против него санкции

23.01 / Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе

13.07 / Китай ввел санкции против конгрессменов и сенаторов США

27.08 / Число жертв взрыва в Кабуле превысило 100 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика