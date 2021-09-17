Главред – рост цен на российский газ грозит Украине социальным взрывом

Если будут держаться высокие цены на газ, то следующий отопительный сезон для Украины может стать проблемным, считает эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Как он пишет в статье для портала «Главред», РФ шантажирует Европу для продвижения газопровода «Северный поток — 2», однако данные действия напрямую отразятся и на украинских потребителях.



Reuters

Россия доминирует на газовом рынке Европы и имеет возможности влиять на рынок, который оказался дестабилизированным вследствие ограничений экономической активности из-за карантина, считает президент центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Как он пишет в статье для портала «Главред», если в прошлом году цена на газ в Европе была невиданно низка и опускалась ниже $50 за 1000 кубометров, то сейчас маятник качнулся в другую сторону, и Москва этим воспользовалась для того, чтобы протолкнуть «Северный поток — 2».

Как продолжает эксперт, элементы шантажа присутствуют ещё с мая текущего года, но прямо сейчас РФ играет на повышении цены. Также она может играть и на снижении, однако, скорее всего, Москва будет удерживать высокую цену на газ.

«Не думаю, что эта стратегия будет однозначно успешной. Ведь если они установят слишком высокие цены, то, во-первых, сжиженный газ с азиатских рынков начнёт больше идти в Европу, а во-вторых, в Европе начнут больше сжигать угля, ведь, несмотря на всю европропаганду, он никуда не делся. Цена на уголь, конечно, тоже выросла, но не так безумно, как на природный газ, поэтому те же немцы будут спокойно жечь уголь и таким образом объём импортируемого газа будет сокращаться. Поэтому текущий выигрыш РФ приносит краткосрочный результат «Газпрому», однако в долгосрочной перспективе это стратегия потери рынка, потому что чем выше цена, тем больше будет предложение со стороны других поставщиков», — пишет Гончар.

Он также отмечает, что высокие цены на газ отразятся и на украинских потребителях повышением тарифов на коммунальные услуги, в частности, на поставках тепла и горячей воды. Однако, полагает Гончар, хотя ситуация не выглядит слишком оптимистичной, но она и не катастрофическая, по крайней мере пока.

«Проблемы могут начаться уже в этом сезоне, ведь неизвестно, какой будет зима, но более проблемным может стать следующий отопительный сезон, если в Европе будут держаться высокие цены на газ. Потому что рядовой украинский потребитель, как правило, человек с небольшими доходами, поэтому рост цен на газ пропорционально тому, как это происходит на европейском рынке, приведёт к социальному взрыву», — пишет Михаил Гончар.