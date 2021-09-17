 

Polska Times – пропагандистский спектакль — польский политик призвал Европу не паниковать из-за учений «Запад-2021»

17.09.2021, 8:46, Новости дня
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Москва прибегает к механизмам холодной войны: она намерена добиться уважения к себе, запугивая западные общества и одновременно ослабляя сплочённость ЕС и НАТО, уверен польский политик Павел Коваль. В беседе с Polska Times он обращает внимание на то, что РФ уже 30 лет постоянно находится на какой-то войне, а её СМИ уже, по сути, превратились в средства военной пропаганды.


Reuters

Состояние отношений между Россией и Западом — это своего рода война. Она имеет вид опосредованной войны, как в Донбассе, но она также ведётся и в других плоскостях на стыке РФ и Запада, часто принимая вид пропагандистской войны, считает польский политик Павел Коваль. В беседе с порталом Polska Times он объясняет, что, сея страх, русские стремятся получить пропагандистское преимущество. Они прекрасно отдают себе отчёт в том, что, вызвав страх у общества, они смогут оказать давление на политическую элиту Запада. 

«Суть состоит в том, чтобы послать Западу сигнал о том, что мы «на пороге войны», что Запад рухнул, что это РФ имеет преимущество во всех областях. <…> У меня нет никаких сомнений на счёт того, что, с точки зрения России, учения «Запад» выступают неким фрагментом её «извечной» войны с Западом, усилившейся в последнее время», — поясняет он. 

В интервью Коваль призывает власти отказаться от паники и страха, потому что в течение недели российские войска не войдут в польский город Сувалки или Белосток. «Не надо сеять страх, отвечать так, как того хочет Кремль. Я обращаюсь к политикам всех партий: не надо паниковать! <…> Худшее, что можно сделать прямо сейчас, так это сказать, что мы близки к тому моменту, когда русские пересекут нашу границу», — предупреждает он. 

В действиях РФ он находит механизмы, хорошо известные со времён холодной войны. Он уверен, что цель Москвы состоит в том, чтобы посеять страх в западных обществах, который впоследствии вызовет уважение к России, а затем выльется в поддержку пророссийских партий и ослабит сплочённость ЕС и НАТО. Коваль обращает внимание на то, что этот страх вовсе не формирует имидж РФ как всемогущего государства. Хотя РФ и обладает большими ресурсами, это вовсе не идеальная страна. Он сравнивает её с поздним Советским Союзом и прямо-таки называет колоссом на глиняных ногах, который не в состоянии обеспечить своих граждан в социальном плане и порой не справляется с основными функциями государства. В результате российская политика становится всё более агрессивной и порождает эту атмосферу войны. 

«Россия — это страна, которая в течение последних почти 30 лет постоянно находится на какой-то войне, а все её СМИ можно причислить к средствам военной пропаганды. Если мы это поймём, то сразу станет понятным, откуда берётся такое пропагандистское давление в отношении учений «Запад-2021», — отмечает он. 

Учения «Запад-2021» Владимир Путин использует в качестве инструмента оказания давления на Лукашенко. Президент РФ понимает, что Лукашенко потерял общественную поддержку, но пока что Москва не нашла в Минске такого пророссийского политика, который был бы в состоянии выиграть выборы. Следовательно, пока Москве не остаётся ничего другого, кроме как сохранять Лукашенко у власти и одновременно углублять интеграцию между двумя странами. «У Лукашенко больше нет никакой автономии в плане проведения политики. То, что он делает сегодня, вписывается в сценарий российской политики. Более того, он выступает участником «исторической» игры между Россией и Западом, политическим спектаклем которой руководит кремлёвская команда», — резюмирует в беседе с порталом Polska Times польский политик Павел Коваль.



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