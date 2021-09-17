Для украинских спортсменов создали инструкции, как вести себя на соревнованиях – Магучих

На вопрос, появились ли инструкции для спортсменов, как себя вести, Магучих ответила: “Инструкции появились, но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем”.

Также спортсменка отметила, что ей было эмоционально тяжело из-за скандала, вызванного фото с россиянкой.

“Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это”, – сказала Магучих и поблагодарила тренера, своих родителей и многих других людей, которые ее поддерживали.

В интервью спортсменка также подчеркнула, что “на одном таланте ты не пройдешь в профессионалы”, и надо всегда усердно тренироваться и самосовершенствоваться, а также наслаждаться соревнованиями. “Потому что если ты получаешь от этого кайф, то у тебя все выходит. Поэтому это самое главное, наверное”, – добавила она.

Контекст:

В финале соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх 2020 в Токио Мария Ласицкене, выступавшая от Олимпийского комитета России, выиграла золото, Магучих – бронзу. После этого спортсменки обнялись, а также сфотографировались рядом с развернутыми флагами.

Украинцы раскритиковали Магучих в соцсетях и обратили внимание на то, что она является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от “Слуги народа” Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.

Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, прокомментировала ситуацию. “Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года, и я очень горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою гимн”, – сказала она. Спортсменка также поблагодарила воинов, которые защищают Украину на фронте и пояснила, что после финала Олимпиады испытывала такие сильные эмоции, что хотелось “обнять весь мир”.

Ласицкене сказала, что “главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно” и подчеркнула: “Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к [украинским спортсменкам]”.

В Минобороны Украины тогда пообещали “должным образом ознакомить” спортсменов-военнослужащих с доктриной публичного общения.

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