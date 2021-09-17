 

Для украинских спортсменов создали инструкции, как вести себя на соревнованиях – Магучих

17.09.2021, 8:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На вопрос, появились ли инструкции для спортсменов, как себя вести, Магучих ответила: “Инструкции появились, но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем”.

Также спортсменка отметила, что ей было эмоционально тяжело из-за скандала, вызванного фото с россиянкой.

“Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это”, – сказала Магучих и поблагодарила тренера, своих родителей и многих других людей, которые ее поддерживали. 

В  интервью спортсменка также подчеркнула, что “на одном таланте ты не пройдешь в профессионалы”, и надо всегда усердно тренироваться и самосовершенствоваться, а также наслаждаться соревнованиями. “Потому что если ты получаешь от этого кайф, то у тебя все выходит. Поэтому это самое главное, наверное”, – добавила она. 

Контекст:

В финале соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх 2020 в Токио Мария Ласицкене, выступавшая от Олимпийского комитета России, выиграла золото, Магучих – бронзу. После этого спортсменки обнялись, а также сфотографировались рядом с развернутыми флагами. 

Украинцы раскритиковали Магучих в соцсетях и обратили внимание на то, что она является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от “Слуги народа” Жан Беленюк. Ее поддержали и в Федерации легкой атлетики Украины.

Магучих, вернувшись из Токио 12 августа, прокомментировала ситуацию. “Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года, и я очень горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою гимн”, – сказала она. Спортсменка также поблагодарила воинов, которые защищают Украину на фронте и пояснила, что после финала Олимпиады испытывала такие сильные эмоции, что хотелось “обнять весь мир”.

Ласицкене сказала, что “главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно” и подчеркнула: “Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к [украинским спортсменкам]”. 

В Минобороны Украины тогда пообещали “должным образом ознакомить” спортсменов-военнослужащих с доктриной публичного общения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.11 / Турция собралась отправить военных в Азербайджан

07.11 / МЧС показало видео разбившегося в Подмосковье самолета

10.01 / Спасатели посоветовали снять золотые украшения в морозы

12.05 / “Слуга народа” удерживает лидерство в рейтинге партий, “Евросолидарность” на втором месте – опрос

28.04 / «Дух Линкольна» напугал Псаки

01.03 / В ДНР два села остались без света из-за обстрела со стороны Украины

17.09 / RND – РФ заверяет — запуск «Северного потока — 2» положит конец «ценовому ралли» на газовом рынке Европы

21.07 / Греция повысила боеготовность вооруженных сил из-за планов Турции

04.08 / “Уже переписали историю”. Украинки Рыжикова и Ткачук завершили выступление на Олимпиаде 2020

11.09 / “Мы готовы к любым сценариям”. Наев рассказал о численности российских войск на территории Беларуси и ситуации на украинской границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика