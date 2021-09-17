 

Нардеп Гришина: Благодаря приватизации АО “ПКМЗ” имеет все шансы превратиться из проблемного объекта в показательный пример трансформации

17.09.2021, 8:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Требования к инвестору вполне соответствуют желанию государственного собственника не только наполнить госбюджет, но и реально повысить эффективность работы предприятия. Обращая внимание на это, Кабмин утвердил эти условия, а также стартовую цену АО “ПКМЗ”, что составит 1,39 млрд грн. Сам аукцион приватизации состоится 27 октября 2021 года”, – сообщила политик.

Среди условий для нового собственника – ликвидация более 500 млн грн долгов, из которых 400 млн грн – перед государством.

“Значительный интерес инвесторов, наличие необходимой инфраструктуры, а также качественная подготовка предприятия является надежной основой для роста цены объекта на предстоящем аукционе. И даже при условии приватизации АО “ПКМЗ” по стартовой цене – 1,39 млрд грн – государство де-факто получает на 400 млн гривен больше благодаря компенсации имеющихся долгов и отчислению дивидендов”, – отметила Гришина.

Нардеп подчеркнула, что сейчас в приватизации бывшего “Большевика” заинтересованы едва ли не все причастные стороны.

“Государственный собственник (из-за поступления в госбюджет), трудовой коллектив (из-за выплаты долгов по зарплатам и пенсиям), власть (из-за поступления налогов), потенциальные инвесторы (из-за земельного участка) и даже местные жители, у которых рядом появится современный и удобный микрорайон. Экономика Украины требует разумного подхода к имеющимся активам и их использованию. Благодаря приватизации АО “ПКМЗ” имеет все шансы превратиться из проблемного объекта в показательный пример трансформации в соответствии с требованиями времени и запросами общества”, – заявила  Гришина.

Контекст:

АО “Первый киевский машиностроительный завод” (ПКМЗ), известное как киевский завод “Большевик”, готовится к продаже в рамках программы “Большая приватизация”. Приватизационный аукцион состоится 27 октября, стартовая стоимость активов завода составляет 1,39 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.09 / «Автомобилисты России» выступили резко против бесплатного общественного транспорта

30.11 / Предустановка российских приложений на гаджеты позволить сэкономить отечественным разработчикам

20.08 / После иска компании Безоса NASA приостановило сотрудничество с SpaceX

28.08 / В США может выйти на свободу убийца Роберта Кеннеди

19.10 / Экономика: РФ и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

02.06 / Шнуров представил свою новую группу

26.02 / Тихановская: За это время у меня и морщины появились, и волосы седые

06.07 / “Отобрали 500 гривен и беспроводные наушники”. В Киеве полицейских подозревают в избиении гражданина Армении

01.02 / “Мистер Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?” Главное из интервью Зеленского проекту Axios

27.07 / Нардеп Холодов: НАБУ закрыло дело о “табачной поправке”. Все обвинения против меня изначально были фейком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика