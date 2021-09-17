За сутки украинцам сделали 123 тыс. прививок от коронавируса

“122 906 человек вакцинировано против COVID-19 за прошедшие сутки 16 сентября 2021 года. Одну дозу получил 72 201 человек, полностью иммунизированы – 50 705 человек”, – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в четверг прививки в стране делали 833 мобильные бригады, 2884 пункта и 316 центров вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 6 169 886 человек, из них получили одну дозу – 6 169 884 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5059771 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 229 655 прививок”, – отметили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1949276415235454

Сутками ранее в Украине ввели 119 тыс. доз вакцин от COVID-19.

16 сентября больше всего прививок, по данным Минздрава, сделали вакциной Pfizer/BioNTech – 64 511.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

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