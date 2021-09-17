 

Роскомнадзор заблокировал американский интернет на время проведения выборов в Госдуму

17.09.2021, 8:31, Разное
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Генеральная прокуратура вынесла представление Роскомнадзору по обращению МИД России о недопустимости иностранного вмешательства в выборы в РФ посредством информационной телекоммуникационной сети Интернет.

Ведомству поручено устранить техническую возможность организации вмешательства представителей недружественных государств и организаций в электоральные и политические процессы в России в дни проведения выборов 17-19 сентября.
После подтверждения фактов вмешательства США во внутренние процессы в России, таких как связь с Пентагоном приложения “Навальный”, с помощью которого организована незаконная агитация и призывы к голосованию и распространение экстремистских материалов, и массовые пожертвования в пользу структур Навального от лица сотрудников посольств западных стран, МИД РФ попытался получить разъяснения у после США и добиться удаления приложения из Google Play и AppStore от компаний Google и Apple. 

Не найдя понимания у представителей упомянутых организаций, МИД РФ обратился в Генеральную прокуратуру. В представлении за подписью Игоря Краснова говорится, что Роскомназдор обязан принять все возможные меры по предотвращению деструктивного влияния вышеупомянутых стран и организаций на внутренние процессы в РФ. По согласованию с Минцифры Роскомназдору поручено заблокировать интернет в США для всех пользователей за исключением специальных служб: Минобороны, ЦРУ, ФБР, Минюста, Нацгвардии и полиции штатов — для указанных ведомств скорость интернета будет ограничена 24 кБ/с.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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