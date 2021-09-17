 

В РФ решили создать сверхдальнобойную винтовку под калибр НАТО

17.09.2021, 8:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСверхдальнобойная винтовка калибра стран НАТО, способная поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра, создается в России, сообщил главный конструктор предприятия-разработчика данного оружия ORSIS (входит в группу компаний «Промышленные технологии») Максим Байметов.

«Мы решили пойти еще дальше: создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg (12,7 × 99 мм), который применяется в широком спектре оружия, от винтовок и вплоть до пулеметов. Эта винтовка сможет стрелять на рекордные расстояния 2,5-3 километра», – передает РИА «Новости» слова Байметова.

Он отметил, что испытания винтовки должны стартовать в начале 2022 года. По его словам, это оружие создается прежде всего для продвижения на экспорт, однако этим проектом уже интересуются и российские силовые структуры.

Байметов подчеркнул, что речь идет о «настоящем» боевом оружии, которое сможет поражать цели на такие дальности не в единичных случаях, когда требуется поставить рекорд, а на регулярной основе.

«Тут все-таки речь идет о стрельбе для установления рекордов, а не выполнении реальных боевых задач. Заявленные нами параметры предполагают, что снайперы смогут поражать цели на расстоянии около 2,5 километров при точной стрельбе, и это будет правилом, а не исключением. Сегодня в РФ боевое оружие такого класса пока никто не производит», – отметил Байметов.

Для сравнения он привел в пример самую популярную разработку ORSIS – высокоточную винтовку Т-5000, дальность поражения которой составляет 1,6 километра.

Ранее в Рособоронэкспорте не исключили начало производства патронов натовских калибров.



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