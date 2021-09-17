Правительство утвердило даты новогодних выходных

Российское правительство утвердило производственный календарь на 2022 год: новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января, майские праздники – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

«Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта», – информирует Telegram кабмина.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года также будет выходным днем.