 

Правительство утвердило даты новогодних выходных

17.09.2021, 8:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийское правительство утвердило производственный календарь на 2022 год: новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января, майские праздники – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

«Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта», – информирует Telegram кабмина.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года также будет выходным днем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 10 млн

29.12 / Фесенко: В случае роспуска Рады многие депутаты “Слуги народа” не смогут переизбраться, поэтому им невыгодно разрушать монобольшинство

25.10 / Зарядное устройство Apple MagSafe для iPhone 12 оказалось слишком медленным

05.09 / Guardian – не в аптеку, а в музей — пациентов в Брюсселе отправят созерцать прекрасное для снятия стресса в пандемию

13.10 / После расследования Al Jazeera о покупке преступниками “золотых паспортов” Кипр решил отменить программу их выдачи

26.02 / Прокуратура решила оценить действия Ростехнадзора по факту обрушения фабрики в Норильске

13.01 / Президент Международной федерации хоккея объяснил желание провести ЧМ в Белоруссии

16.10 / В пригороде Франции мужчина обезглавил профессора истории, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда

26.01 / Компания Вайнштейна выплатит $17,1 млн жертвам его домогательств

10.07 / В мире: Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика