16 сентября боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие, пострадали гражданские объекты – штаб ООС

“16 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. […] Потерь среди украинских защитников нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Тарамчук (в самом селе повреждены жилой дом и придомовая территория), Пески, Золотое-4.

В пресс-центре рассказали о ситуации в районе Счастья, где ранение получил глава военно-гражданской администрации города Александр Дунец.

“Враг дважды применил беспилотники типа “квадрокоптер”, с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье. Кроме того, по Счастью враг применил минометы калибра 82 мм, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили”, – отметили в сводке.

Украинские военные подчеркивают, что открывали огонь в ответ.

“По состоянию на 7.00 17 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, – уведомили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/982471615815987/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

—