 

“Почему Запад должен нам помогать?”. Климкин прокомментировал проект госбюджета Украины сказкой о волках

17.09.2021, 7:50, Новости дня
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“На месте наших зарубежных партнеров я бы “успокоился” после пересмотра проекта нашего бюджета на 2022 год. В смысле военной помощи. Конечно, выводы делать рано, до утверждения еще много всего. Однако по этому проекту мы похожи на пастушка из известной сказки, который постоянно говорит “волки, волки”, а затем ему уже никто не верит, когда волки реально появились”, – написал дипломат.

Он подчеркнул, что Украина говорит об угрозе полномасштабного российского вторжения, военного или гибридного, но почти не увеличивает расходы на разработку и производство вооружений.

“Более того, мы видим шантаж России путем размещения оружия и новых подразделений вдоль наших границ. Видим учения “Запад 2021″, которые являются беспрецедентными по масштабу. Видим попытки проглотить Беларусь и полуокружить Украину с трех направлений: с юга, востока и севера. Видим массированную паспортизацию и выборы в российскую Госдуму на оккупированной территории. Если этот проект бюджета является нашим ответом на эти угрозы, то спросите себя, а почему Запад должен бороться за нас и нам помогать, если мы сами не готовы и – главное – не хотим помогать”, – объяснил Климкин.

По его словам, если Украина “не способна и не хочет сформулировать ответ на все эти угрозы”, то для Запада все заявления с украинской стороны “будут выглядеть банальным блефом”.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1528865197460831

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады – в документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Министр обороны Украины Андрей Таран говорил 16 сентября, что впервые в истории Украины в проекте госбюджета предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 5,92%, а в 2020-м – 5,45%. По информации главы Минобороны, кроме бюджетных средств, Украина получит международную помощь от правительства Франции – 12,6 млрд грн, Великобритании – 6,7 млрд грн и США – 1,7 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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