 

Савченко пригрозила Зеленскому судьбой Януковича из-за цен на газ

17.09.2021, 7:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВысокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу, сообщила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Савченко, комментируя ситуацию с ценами на газ на Украине, выразила сомнение в том, что потребители в стране смогут покупать топливо по его текущей рыночной стоимости. «Как мы сможем приобретать по 1 тыс. (долларов за 1 тыс. кубометров)? Мне очень интересно знать», – приводит слова экс-депутата Рады РИА «Новости».

По мнению Савченко, на Украине прекрасно понимают, что Зеленский в данной ситуации будет пиариться и «бить кулачком», обещая не допустить повышения цен на газ для населения, при этом разницу с рыночной ценой будет оплачивать местные власти. По ее словам, в этом случае региональные власти попросту не смогут нормально функционировать.

«Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно «запустит» закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», – предупредила Савченко.

В четверг цена на газ на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 800 доллара за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. 

Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Напомним, в четверг украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев.



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