Математик и политик

Как доцент МГУ конкурирует на западе и юго-западе Москвы с «журналистом ВГТРК».

Михаил Лобанов. Фото из соцсетей

В 197-м Кунцевском округе Москвы восемь районов: Кунцево, Крылатское, Фили-Давыдково, Можайский, Дорогомилово, Раменки, Филевский парк и Проспект Вернадского. Среди десяти кандидатов в депутаты здесь заметны журналист ВГТРК Евгений Попов, математик Михаил Лобанов и зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров.

— Судя по реакции общества на нашу кампанию, ее значение выходит за пределы одного из 225 округов, — говорит кандидат от КПРФ и доцент механико-математического факультета МГУ Михаил Лобанов. — Здесь ставка властей на пропаганду и административный ресурс столкнулись со ставкой на низовую политику, на объединение активистов из самых разных сфер.

Лобанов не только преподает на этом факультете, но и окончил его — и именно в вузе впервые занялся активизмом. Лобанов стал одним из основателей «Инициативной группы МГУ». Он рассказывает об этом с гордостью: «Мы создали в университете сетевую структуру, которая состояла в первую очередь из студентов, а во вторую — из сотрудников и выпускников. Она просуществовала больше десяти лет, все это время добиваясь уступок администрации». Лобанов также участвовал в создании профсоюза «Университетская солидарность».

В 2013 году Лобанова пытались уволить из-за протестной деятельности, но его поддержали студенты и общественность, поэтому администрация изменила решение. Лобанов вспоминает: еще один случай давления был в 2018 году. Тогда членам ученого совета звонили и просили не голосовать за продление контракта Михаила.

Михаил Лобанов идет на сентябрьские выборы от партии КПРФ. По его мнению, для самовыдвиженца участвовать в них почти невозможно:

нужно собрать пятнадцать тысяч подписей, что стоит не меньше десяти млн рублей.

— Вы называете себя беспартийным, но выдвигаетесь от КПРФ. Как вы договорились о включении в списки?

— Через МГУ проходят большие потоки студентов, некоторые из них уходят в политику. Многие члены московского комитета КПРФ связаны с университетом и видели мою деятельность за последние десять лет. Они знали, что я могу мобилизовать людей и провести яркую кампанию без ресурсов со стороны — и обрадовались возможности поставить в округе сильного кандидата, не выделяя больших денег.

— Вы не боитесь давления партии в дальнейшем?

— Мы обдумывали это: у партии нет рычагов, чтобы на меня давить. Я войду во фракцию КПРФ, буду взаимодействовать с другими депутатами, искать среди них единомышленников, но голосовать против совести меня не заставят. Я не член партии, меня нельзя исключить или лишить поста. У меня нет бизнеса, который можно забрать: я живу на доходы от преподавания.

В поддержку Лобанова провели лекции социолог Григорий Юдин, музыкальный журналист Гриша Пророков, основательница «Собиратора» Виктория Коростелева — и не только.

Кандидат от «Единой России» — Евгений Попов, ведущий ток-шоу «60 минут» на России-1. Работает на федеральном ТВ 20 лет. По данным расследования ФБК*, вместе с женой владеет несколькими квартирами общей стоимостью в триста млн рублей. Заявляет, что купил недвижимость в ипотеку. По сведениям Центризбиркома, Попов зарегистрировал доход в одиннадцать млн рублей.

Евгений Попов. Фото: РИА Новости

В конце февраля о будущем кандидате начали писать государственные газеты. Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева подала запрос в прокуратуру, посчитав это «злоупотреблением полномочиями и нецелевым расходованием бюджетных средств».

В марте Попов сказал о решении баллотироваться — и в том же месяце открыл волонтерский штаб. Добровольцы помогают пожилым выгуливать собак или ходить за продуктами и лекарствами.

Жители Кунцевского округа жаловались в комментариях к постам штаба в фейсбуке, что получили в мессенджерах рассылку о кампании Попова, хотя не передавали персональные данные. Кроме того, агитаторы Попова якобы представляются членами УИК, чтобы люди открывали им двери в квартиры.

И Лобанов, и Попов проводят избирательную кампанию впервые. У них есть более опытные конкуренты: Кирилл Гончаров из «Яблока» дважды выдвигал свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму. В 2014 году Гончаров проиграл единороссу, в 2019-м его отказались регистрировать, как и многих независимых кандидатов.

Кирилл Гончаров. Фото из соцсетей

Гончаров получил юридическое образование в сфере государственного управления. За 12 лет в партии прошел путь до поста зампреда московского отделения. Участвовал во многих уличных акциях, от митинга «За честные выборы» до маршей памяти Немцова.

Во время кампании Гончарова и сотрудников его штаба неоднократно задерживали. Один раз из-за попыток остановить незаконное строительство, второй — из-за анонимного звонка о планах участвовать в митинге, третий — без объяснения причин. Сотрудники жилищной управы забирали из почтовых ящиков газеты Гончарова, а неизвестные личности расклеили поддельные листовки с призывом «голосовать по-умному».

Еще один кандидат, Дарья Митина («Коммунисты России»), уже получала место в Госдуме — правда, это было в далеком 1994 году. Она успела поработать и в Министерстве науки, промышленности и технологий до его упразднения, и в Минобрнауки РФ. Сейчас Митина возглавляет отдел взаимодействия с властью в Фонде развития науки, образования и медицины.

Другие претенденты на кресло в Госдуме: предприниматель Борис Бальмонт («Новые люди»), шахматист Игорь Глек («Зеленые»), муниципальный депутат Владислава Горшкова («Зеленая Альтернатива»), экономист Михаил Меньшиков («Партия Роста»), Алексей Соболев («Родина»), Павел Раменский (ЛДПР), Александр Тарнавский («Справедливая Россия»). Дмитрия Потапенко из РПСС суд снял с выборов из-за наличия иностранных финансовых активов.

В августе «Депутатская Академия» пригласила Попова, Лобанова и Гончарова, Митину и Горшкову на дебаты, но объявила о переносе мероприятия ночью, накануне проведения. Официальной причиной организаторы называют поиск более просторной площадки, но у участников есть другие версии. Кирилл Гончаров считает, что дебаты перенесли по желанию Евгения Попова:

— Очевидно, Попов паникует. Он понимает, что вопросы, которые будут подниматься на дебатах, нанесут ему ущерб.

Его штаб поддерживают мэрия, префектура, управа, а мой штаб задерживают в полном составе. Конечно, условия, в которых мы ведем кампанию, неравноценны, и я спросил бы о них.

Когда Попов узнал о переносе дебатов, он предложил провести их тем же вечером на Беловежских прудах. Двое кандидатов пришли туда, чтобы обсудить проведение дебатов в другое время, но Попов отказался договариваться с ними.

Подебатировать Попову удалось только с Алексеем Соболевым, кандидатом от партии «Родина». Зато телеведущий несколько часов отвечал на вопросы собравшихся вокруг жителей района Кунцево. Он прокомментировал ситуацию так:

— Меня вся эта история с оппозиционной тусовкой немножко уже напрягает. Эти люди не хотят встречи, не хотят общения. Я согласился поговорить в назначенном месте, раз оно не подошло, попросил приехать в другое. Ничего не состоялось — на нет и суда нет. Для меня история с дебатами с сегодняшнего дня закрыта.

30 августа «Депутатская Академия» все-таки провела дебаты — но Евгений Попов отказался прийти, сославшись на эфир на ТВ. Вслед за ним не стали участвовать Гончаров и Лобанов.

Елизавета Шапатина

— специально для «Новой»

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