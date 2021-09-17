 

Неопалимая купина: Что нельзя делать 17 сентября

17.09.2021, 6:24, Разное
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Считается, что “Неопалимая купина” — это чудотворная икона, которая олицетворяет потенциал Богородицы. Она символизирует образ полыхающего в пламени, но не сгорающего тернового куста. Согласно церковному календарю, 17 сентября нужно поклоняться этому святому образу и соблюдать ряд запретов. Православный праздник следует провести в соответствии с традициями.

“Неопалимая купина” считается защитницей от пожаров. Народ часто хранит эту икону в доме, чтобы уберечь жилище от нежелательных возгораний и ударов молний. На Руси со святым изображением обходили участки, которые охватывал огонь. Люди верили, что Божия Матерь способна повлиять на стихию.

В православный праздник “Неопалимая купина” категорически нельзя шутить с огнем: устраивать поджоги. Если требуется развести костер, не нужно тушить его водой. Согласно обычаю, можно использовать молоко, квас или пиво. 17 сентября старайтесь относиться к огню с особой внимательностью, не игнорируйте свойства пламени.

Крайне не рекомендуется лениться, а также спать днем. Если очень хочется вздремнуть, займите себя делами, чтобы отвлечься. В день “Неопалимой купины” 17 сентября запрещено ругаться и гневаться. Выяснять любовные отношения в эту дату также не следует — можно нарваться на конфликты. Проведите этот православный праздник в молитвах, совершая добрые поступки.



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