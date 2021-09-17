До Таллина — далеко

За российским электронным голосованием невозможно наблюдать, и оно не гарантирует анонимность.

Приближаются выборы в Госдуму, и нам рассказывают о пользе и возможностях дистанционного электронного голосования. Мы видим (в том числе на встречах Эллы Памфиловой с «Голосом» (признан российскими властями «иноагентом») и другими наблюдательскими объединениями) рекламные выступления привлеченных экспертов, обещающих светлое цифровое будущее, и политиков, рассказывающих о замечательном примере Эстонии.

Так вот, как в Эстонии — не будет. Даже как раньше в РФ не будет.

Фото: РИА Новости

УИК не фейсбук

Системы тайного голосования для выборов в органы государственной власти существенно сложнее, чем те голосования, которые вы сейчас встречаете на фейсбуке, в телеграме и на вебсайтах. В рамках выборов должна быть реализована возможность контроля над системой со стороны членов комиссии и наблюдателей, с помощью которого можно было бы убедиться, что: соблюдается тайна голосования; избиратель голосует лично и на него не оказывается давление; голосует тот, кто имеет такое право; голос был верно учтен системой; цифровые документы, предоставляемые комиссией в вышестоящую, не подменяются.

Контроль любой системы интернет-голосования является задачей грандиозной технической сложности, которая не по плечу отдельно взятому специалисту, поскольку требует наличия первоклассных знаний одновременно в области криптографии, математики, программирования, электроники, цифровых телекоммуникаций и в других технических областях, плюс — избирательного законодательства. На изучение всех материалов, если предположить, что они будут опубликованы, могут понадобиться годы работы. При этом нужно учитывать, что в состав аппаратно-программного комплекса системы интернет-голосования входит не только серверная часть (расположенная в неизвестном месте), но и персональные компьютеры и программное обеспечение избирателей, а также оборудование линий связи, контролировать которые не представляется возможным.

Но на предлагаемые в РФ системы, разработанные ПАО «Ростелеком» (для РФ кроме Москвы) и Департаментом информационных технологий (ДИТ) города Москвы более чем за два года работы, к сожалению, до сих пор не представлен полный пакет документации, который могли бы оценить независимые эксперты.

Неполнота опубликованных документов — одна из причин, по которой невозможно рассеять сомнения в уязвимости системы электронного голосования.

Ниже мы поговорим об одной из перечисленных выше пяти уязвимостей — вероятности разглашения тайны голосования.

Оговоримся, что, конечно, сама по себе публикация документов еще не гарантирует, что электронное голосование пройдет без нарушений, но, по крайней мере, мы будем в таком случае иметь основание утверждать, что нарушения имеют характер уголовного преступления.

Приведем аналог с обычным голосованием: представим, что члены комиссии не осматривали бы ящики для голосования, не запечатывали бы их вместе с наблюдателями, да и вообще в законе не было бы прописано, что урна должна опечатываться и должна быть сконструирована так, чтобы бюллетени оттуда не вываливались. Тогда избиркомы могли бы собирать бюллетени хоть даже в шапку. И это не было бы нарушением закона. Но дело обстоит не так, и председатель УИК, собирающий голоса «в шапку», сильно рискует. Сейчас, по сути, электронное голосование — в силу неопубликованности кода — может оказаться чем угодно: может — опечатанной по всем правила закона урной. А может — «шапкой».

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Молчание ЦИК, ДИТ и «Ростелекома»

При Общественной палате Москвы еще в 2019 году была сформирована Техническая рабочая группа, которой было поручено «обсуждение технической стороны эксперимента по электронному голосованию». В нее вошли такие специалисты, как Григорий Мельконьянц («Голос»*), инженер-программист Дмитрий Кузнецов, кандидат физико-математических наук Дмитрий Нестеров, кандидат технических наук Алексей Сокирко, программист Евгений Федин и один из авторов этой статьи (программист Александр Исавнин). Последний лично требовал 5 августа 2021 года от начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко публикации кода и описания математического алгоритма, касающегося реализации «отложенного голосования» в московской системе, и не получил этих ссылок.

В свое время, еще в связи с электронным голосованием на выборах в Мосгордуму, Алексей Венедиктов следующим образом объяснял журналистам отсутствие публикации кода: «Потому что вы пришли или не пришли! Потому что вместо того, чтобы присылать программистов туда, туда послали политиков, которые так же, как я, ни хрена в этом не понимают. А вот теперь код будет открыт для всех, для хакеров. Надо приходить, когда вас зовут, а не когда вы хотите!»

С таким аргументом невозможно согласиться. Публикация — на то она и публикация, что код не «рассказывается» с чьих-то слов, а предается гласности в письменном виде на электронном ресурсе, с тем чтобы любой специалист, а не только вовремя зашедший в ДИТ мэрии или «Ростелеком», мог с ним ознакомиться.

В 2020 году конкретизированные, развернутые и хорошо структурированные требования предать гласности детали электронного голосования выдвинул «Голос». Именно «Голос» предложил:

«Включить в нормативные документы и реализовать на практике подготовленные требования к системе ДЭГ…;

Опубликовать для экспертной оценки следующие документы: техническое задание на разработку системы, техническую документацию, исходные коды, состав оборудования и его местоположение;

Провести серию общественных обсуждений системы ДЭГ с участием ее разработчиков;

До 11 сентября 2020 г. провести серию открытых тестирований системы ДЭГ;

В случае невозможности реализации вышеуказанных пунктов — отказаться от поспешного и непрозрачного для общества внедрения системы ДЭГ на выборах 13 сентября 2020 г.»

К осенним выборам 2021 г. требование «Голоса» № 2 в части публикации ТЗ не было выполнено, в части публикации технической документации, исходного кода — выполнено фрагментарно, в части раскрытия состава оборудования и его местоположения — не выполнено вовсе.

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