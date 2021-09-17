Мнение: В Севастополе продали общежитие вместе с людьми

В Севастополе после развала и банкротства предприятия "Эра" https://tbankrot.ru/message?id=606F2EF6ADFF59690344AA47E60D7A6C, продали частным лицам старое общежитие вместе с проживавшими в нем людьми за 9 млн. рублей (средняя цена двухкомнатной квартиры в городе), которым предлагается с 1 декабря стать бомжами (всего 12 семей с детьми), так как денег на новые квартиры с текущими ценами на недвижимость в Севастополе у них нет.

Бывал в этом доме еще в нулевых. Хороший знакомый там давно живет, также работал на "Эре", сейчас тоже под угрозой выселения. Да и в целом, живут там обычные рабочие люди.

Видал дом конечно и лучшие виды, сейчас совсем непрезентабельно выглядит. Но в любом случае, людям надо где-то жить. Хотелось бы, чтобы городские власти взяли под контроль решение этой проблемы.

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