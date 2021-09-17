 

Мнение: В Севастополе продали общежитие вместе с людьми

17.09.2021, 5:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Севастополе после развала и банкротства предприятия "Эра" https://tbankrot.ru/message?id=606F2EF6ADFF59690344AA47E60D7A6C, продали частным лицам старое общежитие вместе с проживавшими в нем людьми за 9 млн. рублей (средняя цена двухкомнатной квартиры в городе), которым предлагается с 1 декабря стать бомжами (всего 12 семей с детьми), так как денег на новые квартиры с текущими ценами на недвижимость в Севастополе у них нет.

Бывал в этом доме еще в нулевых. Хороший знакомый там давно живет, также работал на "Эре", сейчас тоже под угрозой выселения. Да и в целом, живут там обычные рабочие люди.
Видал дом конечно и лучшие виды, сейчас совсем непрезентабельно выглядит. Но в любом случае, людям надо где-то жить. Хотелось бы, чтобы городские власти взяли под контроль решение этой проблемы.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.11 / Любители красного острого перца реже умирают от рака и болезней сердца

28.10 / Синоптик назвал регионы России с самой опасной погодой

02.03 / КНДР отменила смертный приговор Михаилу Горбачеву за развал СССР

02.03 / Пэрис Хилтон рассказала, как создавалось ее помолвочное кольцо за 2 миллиона долларов

29.07 / В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования

03.07 / Парапсихолог Лукина объяснила значение расположения родинок на лице

12.08 / Мнение: Кабаны виноваты в потеплении, мыши против сыра и российское вино по почте

10.05 / Мнение: О непарадных проблемах со здоровьем Путина

26.06 / Новые правила для автомобилистов с 1 июля: подробно об изменениях

15.03 / Мнение: Почему СССР опоздал на Луну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика