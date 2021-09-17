Цвет оппозиции — красный

Как самым опасным противником «Единой России» снова стала КПРФ.

Громя структуры оппозиционного политика Алексея Навального, российские власти, кажется, не до конца поняли, как бороться с теми, к кому перейдет высвободившийся протестный потенциал. А он — благодаря тому же Навальному и «Умному голосованию» — сосредоточился вокруг системных партий, участвующих в выборах. Так вторая партия в стране вновь стала главной оппозиционной — пусть и не совсем по своей воле.

Парадокс российских коммунистов заключается в том, что им часто симпатизируют по принципу «пусть лучше они». С одной стороны, центральный аппарат партии и ее бессменный лидер Геннадий Зюганов делают все то, что, по идее, должно отпугивать избирателей из либерального спектра. Они поддерживают установку памятников Дзержинскому и возлагают цветы к могилам палачей из НКВД, согласны с действиями Лукашенко в соседней Беларуси, возвеличивают Сталина, заигрывают с противниками вакцинации и в отношении того же Навального достаточно категоричны. С другой стороны, на низовом уровне — в регионах и в Москве — идущие на выборы представители КПРФ выглядят не меньшими либералами, чем условные «яблочники»: требуют освобождения политзаключенных, выступают за свободу слова, решение экологических проблем и поддержку молодежи.

Все это, однако, не имело бы столь важного значения, если бы своеобразную рекламную кампанию коммунистам не сделала сама власть.

Звездный час КПРФ был в 2018 году, когда в РФ была проведена крайне непопулярная пенсионная реформа с повышением возраста выхода на заслуженный отдых. Коммунисты тогда были в первых рядах протеста — но не додавили, по сути, согласившись с уступкой президента Путина на частичный откат, но не полную отмену изменений в пенсионном возрасте. Сейчас позиции коммунистов по сравнению с 2018 годом не изменились, изменился контекст. Власть так испугалась гипотетического усиления КПРФ, что бросила на борьбу с ней информационные ресурсы и максимальное количество спойлеров. И тем самым еще больше возвеличила соперника.

Шаг вперед, ни шагу назад

«У КПРФ, очевидно, статус главной системной оппозиции. В 2016 году у ЛДПР и КПРФ были практически одинаковые результаты. Сейчас отрыв коммунистов от всех остальных партий абсолютно очевиден и не вызывает никаких сомнений, — говорит «Новой» политолог Александр Кынев. — Очевидно, что единственный объект массовой «чернухи» на этих выборах — КПРФ. Давление, контрагитация, черный пиар — власть активно борется с коммунистами, мы это прекрасно видим».

Именно эта мысль — возможное увеличение присутствия коммунистов в Думе и отъем части голосов у «Единой России» — и не дает покоя власти, уверены эксперты. «Коммунисты на фоне деградации и потери популярности «ЕР» начали расти слишком быстро. В этом смысле они вылезли за те рамки допустимого, которые им были обозначены. Тот же Грудинин в 2018 году набрал многовато голосов в гонке с президентом. Поскольку он моложе президента, на следующих выборах он мог бы выступить, учитывая общую динамику разочарования людей, вполне реальным альтернативным кандидатом. Эту модель власти уже не допускают», — размышляет политический географ Дмитрий Орешкин.

Чтобы остановить рост популярности коммунистов, власть отрядила на борьбу с ними двух своих верных соратников — пропаганду и партии с похожими лозунгами.

Фото: ЕРА

Пропагандистский залп по КПРФ уже несколько дней наносит Владимир Соловьев в своем утреннем шоу: в последнем выпуске он ерничал над «ворожеями и колдунами» в окружении Геннадия Зюганова, за два дня до этого напрямую обращался к лидеру КПРФ с тем, что «у вас партию угоняют» сторонники Навального. Кроме того, свое расследование о коммунистах — что это наследники Троцкого и они хотят превратить Россию в «кровавую кашу» — выпустили структуры православного бизнесмена Константина Малофеева. Не говоря о том, что в крупных лояльных телеграм-каналах ежедневно публикуется два-три поста про все прегрешения КПРФ. Выглядит все это странно: с одной стороны, большие финансовые вливания в дискредитацию коммунистов несомненны, но с другой — эффект от них, скорее, прямо противоположен, настолько гипертрофированно или некачественно изготовлена контрпропаганда.

С партиями, призванными отщипнуть от КПРФ голоса, работа велась несколько тоньше, хотя и здесь против коммунистов в первую очередь решили выступить количеством, нежели качеством. «На роль основных конкурентов претендуют РПСС, Партия пенсионеров, «Новые люди», Партия «Коммунисты России». На оппозиционной повестке есть и другие игроки типа «Партии Роста» — но там все же более четкое политическое позиционирование, в котором есть протестная риторика, но нет подчеркнутой суеты по снижению голосов за КПРФ», — перечисляет директор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

В самих партиях со статусом спойлера, разумеется, не согласны. «Если лет 10 назад можно было говорить о какой-то технической ошибке (в смысле что человек увидел похожую эмблему или название), то сейчас уже понятно, что 12 лет отдельная партия существует на политическом поле России. И люди, которые за нас голосуют, — это люди, которые уже перестали верить в КПРФ и считают, что нужно действовать более радикально, чем те, кто уже 30 лет сидит в парламенте и по большому счету никаких серьезных достижений простому человеку не смогли показать. Есть много примеров, что на выборах различных уровней мы получали больше, чем КПРФ (сейчас я не готов сказать, на конкретно каких выборах, нужно поднимать данные, не вспомню). Поэтому разговоры о том, что мы созданы для того, чтобы оторвать два-три процента от КПРФ, это, крайней мере, уже звучит нелогично», — говорит первый зампред ЦК партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров. «По ряду социальных вопросов мы с КПРФ, безусловно, совпадаем. Но КПРФ, допустим, голосовала за все самые зверские законы об «иноагентах». Мы не можем поддержать эти законы. Мы не можем находиться в блоке с партией, которая призывает к преследованию СМИ и журналистов», — уточняет лидер Российской партии за социальную справедливость Максим Шевченко.

В самой КПРФ к этим методам относятся стоически. «Мы в режиме такого давления работаем с 1996 года. Теперь давление сильнее, но все это в рамках общих заказчиков и бюджета. Поддержка партии власти падает, а им необходимо повторить конституционное большинство. Наша задача-минимум — разрушить это большинство. А как максимум — победить», — формулирует секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Коммунисты, Навальный дал приказ!

Впрочем, эти старания власти в один момент обнулились в среду, 15 сентября, когда свои списки опубликовали сторонники Алексея Навального в рамках проекта «Умное голосование». Борьба со всеми приложениями Навального в интернете в последние недели велась не на жизнь, а на смерть — вплоть до блокировки DNS-сервисов и помех в работе разных сегментов интернета. Навальный со товарищи в итоге все равно перехитрили систему, опубликовав список в обычном документе Google Docs, а самое главное — практически полностью перевел всех своих сторонников на поддержку КПРФ. 137 кандидатов, 61% из предложенных «Умным голосованием», представляют думских коммунистов.

Фото: РИА Новости

Идея самого Навального и его сторонников очевидна: власть сама показала, что опасается коммунистов, — так получайте же их с лихвой везде.

С другой стороны, поддержки со стороны несистемной оппозиции коммунисты бы не добились никогда, если бы не было концептуальных изменений в самой партии. «В КПРФ идет уже вторая по факту революция поколений. Первая произошла в 2000-е годы, сейчас — вторая. Посмотрите состав кандидатов по Москве, посмотрите их возраст. Есть доклад фонда «Либеральная миссия», который я писал в этом году: более трети руководства региональных отделений сегодня — это молодые люди в возрасте плюс-минус 30 лет», — объясняет Александр Кынев.

«Молодая аудитория ищет альтернативу. Они не видят будущего, не видят социальных лифтов, они пытаются найти что-то другое. Другого не видно. Другое — это Навальный (он сидит) или товарищ Сталин. Сталина тоже нет, но его обязанности временно исполняют те, кто белыми буквами на красном фоне пишет «КПРФ». Кроме того, сейчас в КПРФ идут многие люди из университетов, это социал-демократы. Я думаю, что коммунисты могли бы в полтора раза больше собрать, если бы они вели более гибкую, более современную, более европейски ориентированную политику», — добавляет Дмитрий Орешкин.

Фото: РИА Новости

На низовом уровне молодые политики-коммунисты в ходе этой кампании как раз и проявили тактическую гибкость, не боясь вступать в разные альянсы и декларировать максимально смелые, порой идущие вразрез с партийной линией лозунги и программы. Собственно, ровно это и помогло КПРФ стать фаворитом в «Умном голосовании». Вопрос теперь в том, какая на это будет реакция в самой партии и вне ее. Пока партийная позиция, скорее, гордо отстраненная: «Мы вокруг какого-то непонятного фантомного голосования не будем прыгать. Нас поддерживают 56 организаций. Поддержали женские союзы, ветеранские организации. Ради бога, мы боремся за каждый голос, ваше дело — поддерживать, но что касается опубликованных списков за три дня до голосования — это никак не повлияет [на итоги голосования]. Мы вели активную кампанию. А они [команда Навального] такие красавцы, в последний вагон уходящего поезда вскочили и сказали, что мы тут все сделали. Нет, конечно! Единственный положительный момент — объективная оценка нашим кандидатам представлена в этой публикации. Все», — пояснил «Новой» секретарь ЦК Александр Ющенко. Ющенко, к слову, в числе кандидатов, которых поддержало «Умное голосование».

Такого ответа и нужно было ждать, это нормально, пожимают плечами эксперты. «На партийном уровне публично коммунисты никогда не признают [что УГ помогло им получить проценты голосов], потому что Навальный для них — иностранный агент, — говорит Дмитрий Орешкин. — Но я думаю, «Умное голосование» довольно сильно поможет. УГ для коммунистов — очень большой соблазн».

Соглашаться на самом высоком уровне с тем, что Навальный помог коммунистам, точно никто не станет, КПРФ просто не будет чувствовать себя обязанной, уточняет Михаил Виноградов из фонда «Петербургская политика». А особенно этого не будет делать Геннадий Зюганов, который сам публично изобличал Навального. Впрочем, как ни странно, в чем-то прав Соловьев: у Зюганова и вправду «угоняют» партию в том смысле, что ее приоритеты постепенно начали меняться. «Зюганов давным-давно сам по себе. Более того, электоральная карта голосования за Зюганова и за КПРФ абсолютно разная. Понятно, что перемены давно назрели, но надо понимать, что роль Зюганова двоякая: с одной стороны, для власти — это способ контроля над КПРФ, поскольку с ним имеется давний контакт, таким образом, можно сдерживать усиление внутри КПРФ более молодого, более радикального поколения. Но в то же время для этого радикального поколения Зюганов и КПРФ — это некоторая защита. Потому что без него, возможно, многих из них бы давно сломали, но с помощью него есть некий зонтик. Зюганов в этом смысле прокладка, удобная для власти и другому активу КПРФ, более радикальному, с помощью которого можно как-то сосуществовать. Иначе список конфликтов был бы гораздо больше», — считает Александр Кынев.

Фото: РИА Новости

Поддержка КПРФ со стороны Навального — это, правда, теперь головная боль не только для Зюганова. Новые расклады ставят власть в максимально неудобное положение, поскольку риски усиления представительства коммунистов почти во всех регионах резко возросли, а как этому противостоять за три дня до выборов — не очень понятно. В интервью «Собеседнику» политолог Глеб Павловский заявил, что один из вариантов — снятие КПРФ с выборов вообще, поскольку ситуация становится слишком опасной, усиление оппозиции — да еще такое! — Кремлю не нужно в принципе. Но представить себе подобный сценарий за два дня до начала голосования сложно. Более реальным представляется некоторое повторение истории 2018 года, когда коммунисты и ЛДПР внезапно выиграли в нескольких регионах на губернаторских выборах — а следом против этих кандидатов почти сразу началась агрессивная информационная кампания (а один из губернаторов — Сергей Фургал — даже был арестован). Так может быть и сейчас: результаты этой кампании власть сквозь зубы признает, но потом точечно начнет зачищать своих конкурентов. Такого тандема КПРФ, пусть даже коммунисты публично начнут отмежевываться от поддержки Навального, в этот раз уже не простят.

Вячеслав Половинко, Наталья Глухова

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