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17.09.2021, 4:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДональд Трамп дал понять, что попытается взять реванш и выставит свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Это плохое решение с его стороны. Особенно сейчас, на фоне гремящего в США скандала вокруг откровений высокопоставленного генерала Марка Милли. Он был уверен, что политика Трампа приведет США к ядерной войне с КНР, и решил предать президента.

Теги: 

США
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Китай
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ядерное оружие
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Дональд Трамп
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Дмитрий Бавырин



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