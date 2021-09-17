Видео: Трамп и ядерная война с Китаем
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Дональд Трамп дал понять, что попытается взять реванш и выставит свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Это плохое решение с его стороны. Особенно сейчас, на фоне гремящего в США скандала вокруг откровений высокопоставленного генерала Марка Милли. Он был уверен, что политика Трампа приведет США к ядерной войне с КНР, и решил предать президента.
Теги:
США
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Китай
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ядерное оружие
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Дональд Трамп
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Дмитрий Бавырин
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