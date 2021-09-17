Мнение: Учения “Объединенные усилия 2021”. Внутренний документ

Украинские хакеры из группы "Берегини" опубликовали внутренний документ совместных учений Украины и НАТО "Объединенные усилия – 2021", где отражены различные аспекты этих учений.

Как обычно, украинские штабы и сети успешно протекают, поэтому даже документы о сотрудничестве с НАТО "утекают по стандартам НАТО". Само собой, главным врагом по легенде учений назначена Россия.

https://telegra.ph/Plan-SKSHU-Obedennye-bessiliya—2021-09-16 – цинк

https://t.me/hackberegini/566 – скачать документ по электронке

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