 

Мнение: Учения “Объединенные усилия 2021”. Внутренний документ

17.09.2021, 4:48, Разное
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Украинские хакеры из группы "Берегини" опубликовали внутренний документ совместных учений Украины и НАТО "Объединенные усилия – 2021", где отражены различные аспекты этих учений.
Как обычно, украинские штабы и сети успешно протекают, поэтому даже документы о сотрудничестве с НАТО "утекают по стандартам НАТО". Само собой, главным врагом по легенде учений назначена Россия.

https://telegra.ph/Plan-SKSHU-Obedennye-bessiliya—2021-09-16 – цинк
https://t.me/hackberegini/566 – скачать документ по электронке

Источник: Colonel Cassad



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