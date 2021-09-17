Oberösterreichisches Volksblatt – «отделалась синяком» — по сравнению с ЕС российская экономика неплохо выдержала пандемию

По сравнению с ЕС РФ неплохо пережила пандемию коронавируса, пишет Oberösterreichisches Volksblatt со ссылкой на данные Венского института международных экономических исследований. В отличие от еврозоны, где ВВП сократился на 6,6%, в РФ снижение составило всего 3%. Связано это с тем, что Кремль не объявлял жёсткого карантина. К тому же власти сэкономили деньги на антикризисной помощи, объясняют эксперты.



Reuters

По сравнению с ЕС РФ относительно неплохо пережила пандемию коронавируса, пишет Oberösterreichisches Volksblatt. Впрочем, реальные доходы населения продолжают падать. После экономического кризиса 2014 — 2015 годов они сократились в целом на 11%. В долговременной перспективе снижение уровня жизни может привести к политической нестабильности, утверждают эксперты из Венского института международных экономических исследований.

В прошлом году ВВП РФ упал на 3%, в то время как в еврозоне снижение составило 6,6%, продолжает австрийское издание. При этом уменьшение российского показателя на одну треть связано не с пандемией, а ограничением добычи нефти странами ОПЕК.

В этом году экономическая ситуация в стране начала стабилизироваться, что связано с ростом потребления, так как граждане не выезжали из страны из-за ограничений, стали тратить личные сбережения и активнее брать кредиты. Российская экономика относительно благополучно пережила пандемию, отделавшись, по сути, всего лишь синяком, и по той причине, что власти страны не объявляли жёсткого карантина, отмечают эксперты.

Пакет антикризисных мер правительства оказался достаточно скромным, хотя страна обладает отличной кредитоспособностью благодаря низкой государственной задолженности и большим резервам в виде фонда национального благосостояния. И всё же в основном помощь предоставлялась в форме дешёвых кредитов, а не субсидий. К тому же Москва не вводила программу неполного рабочего дня, как это было сделано в странах ЕС. Дело в том, что российское правительство проводит консервативную фискальную политику, добивается профицита бюджета и снижения долгов с целью уменьшить зависимость от заграницы.

Поэтому населению достаётся меньше денег и реальные доходы падают, объяснили в Венском институте международных экономических исследований. К тому же растут цены на товары. Но российское население довольно терпеливое, оно не идёт сразу протестовать, как французы или итальянцы. Люди могут многое выдержать, ведь им и так многое пришлось пережить, так что речь идёт не об остром, а вялотекущем кризисе.

В целом экономическое будущее РФ выглядит неплохим, подчёркивают эксперты. Для бюджета страны важнейшую роль играют доходы от экспорта нефти. В нормальные годы они составляют 60% от всего, что продаётся за границу. Бюджет государства сбалансирован, исходя из цены $42 за баррель чёрного золота. Сейчас же его стоимость составляет приблизительно $74. В этом году средний рост российской экономики должен составить от 3,5% до 4%, прогнозируют специалисты.