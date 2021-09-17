 

Мнение: О главной новости дня: российским либералам – всё…

17.09.2021, 4:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Да, это правда. Теперь главный смысл для них безнадежно утрачен. Причём, как ни странно, по воле Запада. Ну вот так случилось. Такой парадокс.

Сразу замечу, что речь не обо всех либералах, а только о вполне определённом их сорте – либералах системных. Встроившихся во власть и получивших портфели в правительстве.

Вот им – Запад подложил огромную свинью.

Всемирный банк решил прекратить публикацию глобального рейтинга Doing Business. Он оценивал привлекательность бизнес-климата в каждой стране, исходя более чем из полусотни критериев. Впрочем, по большей части в основном формальных.

Официально говорится о вынужденном характере такого решения – в связи с обнаружением ошибок, допущенных при подготовке прошлых исследований. В банке пообещали разработать новый подход к оценке делового и инвестиционного климата. Но когда это случится, Бог весть.

Всё бы ничего, но по настоянию системных либералов президент РФ Владимир #Путин в своих майских указах 2012 года поручил правительству принять меры, которые приведут к тому, что #Россия поднимется на 20-е место в рейтинге Doing Business. Добиться этого не удалось: в 2018 году Россия заняла 31-ю строчку Doing Business, в 2019 году — 28-е место. Тогда, в апреле 2019 года Минэкономразвития сообщило, что глава государства скорректировал своё поручение: по новому плану Россия должна занять 20-е место в рейтинге к 2024 году.

Ради этой цели разрабатывались сотни программ и стратегий, принимались десятки поправок к законам, выделялись и осваивались немалые средства из бюджетов разных уровней. Госкомпании тоже вносили свою лепту. Машина работала…

И вот теперь – всё! Ориентир государственной либерализации утерян. А вместе с ним и смысл присутствия системных либералов в коридорах власти. Поддерживать либеральную витрину нет больше ни нужды, ни даже возможности…

И как теперь сислибам жить? На какую икону молиться?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Ученые назвали основной признак осложнений из-за коронавируса

15.08 / Специалисты рассказали о привычке, увеличивающей шансы на долголетие

13.11 / Мнение: Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России?

09.05 / Мнение: Зеленский прошел в “Бессмертом полку” в Донецке

04.09 / Кобзев пообещал потратить на подогрев воды в Байкале 400 млрд рублей

08.05 / Мнение: Вайфу-дизайнер

04.06 / Россию взломали – иронично, правда?

19.09 / Мнение: Сказка про белого бычка

29.07 / Мало железа – плохо. Много – опасно

08.02 / В Чите из окна больницы выпал ребенок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика