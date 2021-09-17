Мнение: О главной новости дня: российским либералам – всё…
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Да, это правда. Теперь главный смысл для них безнадежно утрачен. Причём, как ни странно, по воле Запада. Ну вот так случилось. Такой парадокс.
Сразу замечу, что речь не обо всех либералах, а только о вполне определённом их сорте – либералах системных. Встроившихся во власть и получивших портфели в правительстве.
Вот им – Запад подложил огромную свинью.
Всемирный банк решил прекратить публикацию глобального рейтинга Doing Business. Он оценивал привлекательность бизнес-климата в каждой стране, исходя более чем из полусотни критериев. Впрочем, по большей части в основном формальных.
Официально говорится о вынужденном характере такого решения – в связи с обнаружением ошибок, допущенных при подготовке прошлых исследований. В банке пообещали разработать новый подход к оценке делового и инвестиционного климата. Но когда это случится, Бог весть.
Всё бы ничего, но по настоянию системных либералов президент РФ Владимир #Путин в своих майских указах 2012 года поручил правительству принять меры, которые приведут к тому, что #Россия поднимется на 20-е место в рейтинге Doing Business. Добиться этого не удалось: в 2018 году Россия заняла 31-ю строчку Doing Business, в 2019 году — 28-е место. Тогда, в апреле 2019 года Минэкономразвития сообщило, что глава государства скорректировал своё поручение: по новому плану Россия должна занять 20-е место в рейтинге к 2024 году.
Ради этой цели разрабатывались сотни программ и стратегий, принимались десятки поправок к законам, выделялись и осваивались немалые средства из бюджетов разных уровней. Госкомпании тоже вносили свою лепту. Машина работала…
И вот теперь – всё! Ориентир государственной либерализации утерян. А вместе с ним и смысл присутствия системных либералов в коридорах власти. Поддерживать либеральную витрину нет больше ни нужды, ни даже возможности…
И как теперь сислибам жить? На какую икону молиться?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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