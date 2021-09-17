 

Всемирный банк заявил об улучшении рейтингов Китая под давлением

17.09.2021, 4:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРуководство Всемирного банка, включая бывшего главного исполнительного директора Кристалину Георгиеву, давило на собственных сотрудников для улучшения бизнес-рейтинга Китая, говорится в расследовании банка.

«Изменения данных по Китаю в рейтинге Doing Business 2018, по всей видимости, являются результатом двух различных разновидностей давления, которое руководство банка оказывает на команду Doing Business», – цитирует документ РИА «Новости».

В расследовании отмечается, что давление проводилось в том числе со стороны Георгиевой и ее советника Симеона Дьянкова.

Между тем сама Георгиева заявила, что не согласна с выводами расследования Всемирного банка. «Я категорически не согласна с выводами и интерпретацией расследования нарушений в данных в том, что касается моей роли в отечете Всемирного банка Doing Business 2018 года. У меня уже прошел предварительный брифинг с исполнительным советом Международного валютного фонда по данному вопросу», – сообщила она.

Георгиева была главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017 по сентябрь 2019 года, после чего перешла в МВФ.



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