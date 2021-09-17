Эксперт: Google и Apple необходимо оштрафовать за попытки влиять на исход выборов в России

Нежелание Google и Apple удалять из своих виртуальных магазинов приложения «Умное голосование» и «Навальный» отражает политику двойных стандартов. За такой отказ следует наказывать штрафами. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Холодов, комментируя отказ представителей американских IT-гигантов выполнять указания российских властей.

«Нет никаких сомнений в том, что с помощью «Умного голосования» определенные группы лиц за рубежом хотят повлиять на результаты предстоящих выборов, – считает зампред комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. – Ведь с технической точки зрения американские IT-гиганты Google и Apple вполне могли бы ограничить доступ к приложениям «Умное голосование» и «Навальный» в российских версиях своих магазинов приложений, уверен эксперт. Такие ограничения они вводят во многих других странах в отношении тех приложений, если выясняется, что они нарушают местное законодательство».

В качестве примера эксперт напомнил популярную игру Pokemon GO, которую было «невозможно скачать на территории России».

Однако американские IT-гиганты «не торопятся» выполнять указания наших властей о блокировке «Умного голосования» и «Навального», так как обе компании выполняют волю правящих кругов «других стран», заинтересованных во вмешательстве в российские выборы, полагает Холодов.

«Если бы год назад «Яндекс» начал распространять на территории США приложения с указанием, за кого голосовать на американских президентских выборах, то эта компания немедленно оказалась бы под санкциями Вашингтона. Зато американские компании и, как выяснилось, американские же разработчики пытаются открыто повлиять на результаты парламентских выборов в нашей стране. Их прямым текстом просят локально ограничить доступ к приложениям, а они отказываются. На мой взгляд, за это следует наказывать рублем, потому что из РФ эти корпорации получают огромную прибыль», – считает Холодов.

В мире действуют четкие правила для транснациональных компаний, – и они «обязаны соблюдать местное законодательство» стран, в которых ведут свою деятельность, напомнил эксперт. Он назвал поведение Apple и Google «политикой двойных стандартов». «Представители Apple жалуются на какие-то «правовые тонкости», которые не позволяют им удалить приложение «Умное голосование» из AppleStore. Но такие жалобы вызывают недоумение. Судя по всему, это неправда», – заключил эксперт.

Ранее представители Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют удалить приложение «Навальный» из AppStore.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндекс» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь.

Кроме того, на прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Apple и Google прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту «Умное голосование», иначе это будет считаться вмешательством в выборы. Ранее ведомство ограничило доступ к сайту «Умного голосования» по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров – в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.

«Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование». Между тем Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования».

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев предупредил, что попытки Apple и Google вмешиваться в выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера.