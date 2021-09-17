Избирательные участки открылись в Приамурье, Якутии и Забайкалье

Избирателям в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае, где в 08.00 (02.00 мск) открылись более 2,5 тыс. участков для голосования, предстоит выбрать депутатов Государственной думы, местных парламентариев и представителей органов местного самоуправления.

«В Амурской области начали работу 750 постоянных и 17 временных избирательных участков. Последние расположены в больницах, на вокзалах, таможенных постах, аэропортах», – приводит ТАСС слова источника в областной избирательной комиссии.

В Амурской области зарегистрировано более 604,9 тыс. избирателей. Более 27% (164,2 тыс. человек) от общего числа зарегистрировано в Благовещенске.

Тем временем, в Якутии открылись 822 участковые избирательные комиссии (УИК), из которых 28 временно организованных. В регионе пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва, зарегистрированы 14 политических партий, а по Якутскому одномандатному избирательному округу № 24 зарегистрированы девять кандидатов. Также состоятся дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Университетскому одномандатному избирательному округу № 3 и Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу № 34, в двух одномандатных округах зарегистрированы по пять кандидатов. В 29 районах республики назначены 76 муниципальных избирательных кампаний.

«Создана очень солидная команда наблюдателей за избирательным процессом – они составлены по предложению Общественной палаты республики, также кандидатов, которые идут на выборы, и политических партий. Всего у нас будет работать свыше 6,7 тыс. наблюдателей», – сказали в Центральной избирательной комиссии Якутии. Также в четверг был открыт первый в регионе центр общественного наблюдения, где установлены шесть видеоэкранов с 20 рабочими местами, откуда желающие могут прийти и наблюдать за ходом голосования.

В Забайкальском крае, где жителям предстоит выбрать депутатов в Госдуму по Читинскому и Даурскому одномандатным округам, в четверг открылись 923 постоянных и четыре временных избирательных участка. Также здесь проходят дополнительные выборы депутата в законодательное собрание региона по Октябрьскому одномандатному округу – спикер регионального парламента Игорь Лиханов, который был избран по этому округу в 2016 году, умер в феврале 2021 года.

Выборы депутатов Госдумы начались в РФ с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России.

Чуть позже избирательные участки открылись Хабаровском крае, жители которого в пятницу начали голосовать на выборах губернатора региона и депутатов Государственной думы. В соседнем Приморском крае в пятницу началось голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. Участки для голосования также открылись в Еврейской автономной области.