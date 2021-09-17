Правительство распорядилось вернуть в Россию не менее 500 тыс. соотечественников

…в ближайшие восемь лет.

Правительство в добровольном порядке планирует вернуть в Россию не менее 500 тысяч соотечественников в период с 2022 по 2030 год. Это следует из распоряжения правительства, на которое обратила внимание «Медиазона».

Реализовывать подобную задачу придется министерству внутренних дел; на это дополнительно выделят бюджетные средства.

В начале прошлого года «Парламентская газета» сообщила, что правительство сформирует временную группу из сотрудников МВД и МИД. Они будут ездить по разным странам и убеждать соотечественников вернуться на родину.

Помощь в возвращении на родину россиянам оказывают с 2006 года. В первую очередь, ее разрабатывали для тех, кто оказался после распада СССР за пределами РФ — в бывших союзных республиках. Программа предполагает ряд таможенных льгот: например, вернувшиеся могут беспошлинно ввезти свои вещи и даже автомобиль. При этом правительство готово оказывать поддержку лишь тем, кто переезжает в конкретные регионы: в Бурятию, на Камчатку, Сахалин, Иркутскую, Магаданскую и Еврейскую автономную область.

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