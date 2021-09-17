 

Правительство распорядилось вернуть в Россию не менее 500 тыс. соотечественников

17.09.2021, 2:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…в ближайшие восемь лет.

Правительство в добровольном порядке планирует вернуть в Россию не менее 500 тысяч соотечественников в период с 2022 по 2030 год. Это следует из распоряжения правительства, на которое обратила внимание «Медиазона».

Реализовывать подобную задачу придется министерству внутренних дел; на это дополнительно выделят бюджетные средства.

В начале прошлого года «Парламентская газета» сообщила, что правительство сформирует временную группу из сотрудников МВД и МИД. Они будут ездить по разным странам и убеждать соотечественников вернуться на родину.

Помощь в возвращении на родину россиянам оказывают с 2006 года. В первую очередь, ее разрабатывали для тех, кто оказался после распада СССР за пределами РФ — в бывших союзных республиках. Программа предполагает ряд таможенных льгот: например, вернувшиеся могут беспошлинно ввезти свои вещи и даже автомобиль. При этом правительство готово оказывать поддержку лишь тем, кто переезжает в конкретные регионы: в Бурятию, на Камчатку, Сахалин, Иркутскую, Магаданскую и Еврейскую автономную область.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Цены строгого режима

29.07 / Медики: Фталаты могут быть причиной нарушений сна у женщин в период менопаузы

26.06 / Мнение: Коронавирусный театр абсурда в Сочи

10.02 / Был ли Петр Первый масоном? Зачем масонам нужна Россия?

15.11 / Ученые из Китая установили связь диабета с регулярным употреблением яиц

17.06 / Студентка из США пропала в Нижегородской области

19.08 / Мнение: Цой и музыка перемен

09.07 / Изъяны на лице 73-летней Софии Ротару показали крупным планом

27.04 / Мнение: Вернется ли миллиардер в Россию?

05.11 / Памфилова призвала Трампа и Байдена решать споры о результатах выборов в российских судах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика