Минфин США раскрыл объем вложений РФ в американские гособлигации

Объем вложений РФ в американские государственные облигации в июле не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 4,006 млрд долларов, следует из опубликованных Минфином США документов.

Доля долгосрочных облигаций в июле, как и в июне, составила 305 млн долларов. На долю краткосрочных облигаций пришлось чуть более 3,7 млрд долларов, эта цифра также совпадает с показателем за июнь, передает ТАСС.

Крупнейшим держателем госбумаг США в июле осталась Япония с показателем 1,31 трлн долларов. Второе место с 1,06 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.

В прошлую среду министр финансов США Джанет Йеллен спрогнозировала истощение резервов Соединенных Штатов к октябрю, заявив о необходимости нарастить госдолг. В начале августа министерство финансов США начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.

Напомним, в июне РФ увеличила объем вложений в госдолг США с 3,805 млрд долларов до 4,006 млрд долларов. Ранее РФ сократила вложения в госдолг США с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд долларов в мае. Резко сокращать вложения в госдолг США РФ начала в 2018 году.