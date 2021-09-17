Выборы губернатора и депутатов Госдумы начались в Хабаровском крае

Избирательные участки открылись в пятницу Хабаровском крае, жители которого начали голосовать на выборах губернатора региона и депутатов Государственной думы, сообщили в краевом избиркоме.

«Голосование проводится на 807 избирательных участках, 774 из которых стационарные. Открыты также два временных участка, остальные организованы на судах, которые находятся в плавании. Участки будут работать с 08.00 до 20.00 в каждый из дней голосования – 17, 18 и 19 сентября», – сказали в избиркоме. На всех участках организовано видеонаблюдение, на 451 из них ведется трансляция через интернет, прочие оборудованы видеокамерами, передает ТАСС.

В Хабаровском крае прошло и досрочное голосование. Во время него около 2,2 тыс. человек отдали свои голоса за будущего губернатора, а 3,7 тыс. избирателей определили своих кандидатов в депутаты Госдумы. Досрочно голосовали жители отдаленных населенных пунктов, метеорологи, оленеводы, сотрудники предприятий горной и рыбной промышленности, лесозаготовки. К ним добирались на вертолетах, поездах, автомобилях повышенной проходимости, вездеходах, лодках и судах на воздушной подушке.

Наиболее значимыми для жителей региона являются выборы губернатора края. На этот пост претендуют четыре человека – это врио губернатора края Михаил Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от «Справедливой РФ – За правду», генеральный директор ООО «Сфера» Бабек Мамедов от партии «Родина» и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Всего в Хабаровском крае насчитывается свыше 967 тыс. избирателей.

Также в крае выберут депутатов Госдумы. Регион разделен на два одномандатных избирательных округа – № 69 Хабаровский и № 70 Комсомольский. В выборах участвуют 19 кандидатов. Помимо этого, состоятся выборы депутата законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления. Следить за ходом голосования будут около 800 наблюдателей, сообщили в Общественной палате Хабаровского края.

В соседнем Приморском крае в пятницу началось голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. Планируется, что в крае будут работать 1297 стационарных участков и более 250 временных, в том числе участок в аэропорту, 20 – в больницах, три – в СИЗО. Согласно данным региональной избирательной комиссии на 1 июля, в крае зарегистрировано 1,4 млн избирателей.

«На выборы в Госдуму зарегистрировано 30 кандидатов, в бюллетене по Госдуме значится 14 политических партий, в бюллетене по законодательному собранию – пять партий», – сказала секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Всего в крае пройдет 31 избирательная кампания – помимо выборов депутатов Госдумы и краевого заксобрания пройдет 29 местных кампаний, в том числе дополнительные выборы районных депутатов и глав сельских поселений. Общественная палата Приморского края подготовила к выборам почти 3,1 тыс. человек, которые будут следить за ходом голосования, сообщил председатель Общественной палаты региона Борис Ступницкий.

Участки для голосования также открылись в Еврейской автономной области. В дни голосования здесь будут работать 183 избирательных участка, в том числе один временный – на территории медучреждения. Председатель избирательной комиссии ЕАО Елена Саутина сообщила, что всего в избирательных участках будут работать 1118 членов избиркома. За легитимностью процедуры голосования также будут следить 655 общественных наблюдателей. Правом проголосовать на дому решили воспользоваться 13,5 тыс. жителей области.

Выборы депутатов Госдумы начались в РФ с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России.