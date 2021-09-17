 

GT – ради наступления на Китай новым альянсом США толкают мир к «лихорадке атомных субмарин»

17.09.2021, 1:38, Новости дня
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Америка поглощена противостоянием с Китаем и активно втягивает в эту «стратегическую игру» своих союзников, пишет Global Times. Новый альянс Вашингтона с Лондоном и Канберрой обеспечит Австралии атомные подлодки, и нет никаких гарантий, что и другие «державы средней руки» не захотят себе в арсенал столь серьёзные вооружения. Как полагает издание, США и их друзья толкают мир к хаосу и не задумываются о последствиях.


Reuters

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер Австралии Скотт Моррисон практически одновременно объявили в среду 15 сентября о создании трёхстороннего оборонного альянса, получившего название AUKUS. Новое соглашение поддержит Австралию в приобретении атомных подлодок и обеспечит патрулирование в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Global Times в своей редакционной статье. 

 

По словам издания, Белый дом дал понять, что новое партнёрство лишь первый шаг в процессе активизации сотрудничества между США и их союзниками в азиатском направлении. Газета считает, что Америка «усиленно способствует поляризации своей системы альянсов». То, как Вашингтон с помощью запугивания внешней силой толкает «державы средней руки» вроде Австралии к усилению обороны вплоть до приобретения атомных подлодок, — большой показатель для всех «средних держав» мира. И хотя США настаивают, что австралийские субмарины не будут оснащены ядерным оружием, верится этому с трудом. В конце концов, атомные подлодки изначально создавались как «ударное средство стратегического назначения», рассуждает Global Times.

 

Как полагает издание, если Вашингтон и Лондон помогут Австралии с приобретением атомных подлодок, по сути, это «легализует приобретение атомных подлодок для всех стран», а вместе с этим и международный экспорт связанных с этим технологий. «Поскольку США настроены распалять конкуренцию между великим державами, растущая напряжённость будет затрагивать всё больше регионов. Все будут хотеть обзавестись атомными подлодками. Миру следует готовиться к предстоящей «лихорадке атомных субмарин», — предупреждает Global Times.

 

Газета продолжает: «Вашингтон сходит с ума, пытаясь сплотить своих союзников против Китая и провоцируя враждебность и разрушения, которые он уже не может контролировать. Он поглощён наступлением на Китай, но при этом не задумывается всерьёз о возможных негативных последствиях. Война в Афганистане, которая пришлась на один из наиболее стабильных периодов в мировой истории в целом, стала позором для США. Если мир всё-таки погрузится в хаос, Америку ждёт немало неудач, которые лишь усугубят её упадок». 

 

Как обращает внимание издание, между Китаем и Австралией никогда не было особых разногласий и геополитических конфликтов. Но Канберра решила последовать «однобокой политике» и склониться в пользу США в «стратегической игре между Китаем и Америкой», таким образом сразу поставив себя в позицию соперника КНР. И теперь Австралия лишь обостряет это противостояние патрулированием с участием атомных подлодок, целью которого «явно выступает» сдерживание Поднебесной. 

 

«Тем не менее, как бы Австралия себя ни вооружала, она по-прежнему остаётся лакеем США. Мы советуем Канберре не думать, что она обеспечит себе потенциал запугивания Китая, если обзаведётся атомными подлодками и наступательными ракетами. Если из-за этих новых вооружений Австралия осмелится на более дерзкую провокацию в отношении Китая или даже на какую-нибудь военную выходку, Китай определённо её накажет и ждать пощады не стоит», — уверена Global Times. 

 

Раз Австралия решила участвовать в «стратегической осаде Китая», которую возглавляют США, она должна думать о себе и придерживаться позиции, «соответствующей своей силе». По мнению издания, если Канберра будет действовать дерзко, особенно в военном отношении, чтобы доказать свою преданность Америке, она рискует стать главной целью ответных мер со стороны Пекина, который воспользуется возможностью, чтобы сделать предупреждение всем остальным странам. 

 

«США и их союзники толкают мир к хаосу. Они даже готовы нарушить саму суть принципа нераспространения ядерного оружия. Но вот любопытный вопрос: кто скорее переживёт этот глобальный хаос? Китай или они?» — отмечает издание.  



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