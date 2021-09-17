Член федсписка «Единой России» Шмелева бесплатно получила от государства квартиру за 100 млн рублей

…хотя не состоит на госслужбе.

Член федерального списка партии «Единая Россия» (№4) и сопредседатель «Общероссийского народного фронта» через сына получила от управделами президента квартиру в ЖК «Дом на Тишинке», не являясь при этом госслужащей. Такие сведения в своем расследовании приводит the Insider*.

Перед выборами в Госдуму Шмелева задекларировала элитную недвижимость в Москве площадью 83,6 кв. м. The Insider установил, что изначально квартира была бесплатно передана от управделами президента сыну Шмелевой в 2018 году, тогда — 20-летнему студенту.

Это произошло после президентских выборов, на которых Шмелева работала в штабе Владимира Путина.

На основе данных Росреестра журналисты установили, что в 2019 году сын передал квартиру матери. Стоимость недвижимости может достигать 100 млн рублей, пишет издание. Эта оценка сделана исходя из средней стоимости квартир такой же площади в этом ЖК.

В то же время Шмелева передала свою 54-метровую квартиру в Москве государству. Стоимость этой квартиры значительно меньше той, что в ЖК на Тишинке — 13 млн рублей.

The Insider отмечает, что ни сын-студент, ни сама Шмелева не состояли на госслужбе, поэтому основания передачи квартиры неясны.

Сама кандидат лишь пояснила изданию, что процесс передачи был законным, но не привела деталей.

Кроме того, расследователи без указания источника заявляют, что Шмелева якобы получила кабинет в Администрации президента РФ и пользуется автомобилями Hyundai и BMW из материально-технической базы главы государства. Эти сведения ничем не подкрепляются.

Елена Шмелева на сентябрьских выборах в Госдуму идет под №4 в федеральном списке «Единой России» — сразу после глав Минобороны и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, а также главврача больницы «Коммунарка» Дениса Проценко. Шмелева также возглавляет частный фонд «Талант и успех», совладельцем которого является музыкант Сергей Ролдугин — близкий друг президента Путина и фигурант «Панамского досье».

*Администратор домена, на котором расположено издание, внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

—