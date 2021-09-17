Сборная РФ выиграла вторую шахматную онлайн-олимпиаду

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17.09.2021, 1:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийские шахматисты выиграли вторую шахматную онлайн-олимпиаду, решающую партию в финале против США выиграла 17-летняя Лея Гарифуллина.

Сборная РФ выиграла обе матчевые встречи со счетом 3,5:2,5. На пути к золоту также были обыграны сборные Венгрии и Китая. 

«Поздравляю всех с большой победой. Приятно приносить золото своей стране, гордимся ребятами, тренерами, которые сделали это. На первой олимпиаде разделили первое место с индийской командой, здесь же чистое золото, при этом по ходу турнира обыграли китайцев, американцев – сильные команды. Если честно, я сам еще не до конца поверил в то, что произошло», – поздравил ребят с победой президент Федерации шахмат РФ (ФШР) Андрей Филатов, передает ТАСС.

Теплых слов достойна дебютантка Лея Гарифуллина, которая в матче против американской сборной принесла решающие очки. По словам главного тренера женской команды Сергея Рублевского, «победа далась нелегко, поскольку ведущие игроки мужской команды участвовали в другом соревновании.

«Их место заняли более молодые игроки, такие как Дубов и Артемьев, которые блестяще справились со своей задачей, несли бремя лидерства в команде. Женщины в своей части турнира доминировали, как всегда. И хочу отметить, что есть новый член команды – Лея Гарифуллина, которая отлично справилась со своей задачей», – отметил Рублевский.

Капитан сборной РФ Александр Мотылев назвал победу уникальным достижением. «Финал был достойным – мы ожидали тяжелых матчей, символично, что решающие очки нам принесла дебютантка сборной Лея Гарифуллина», – сообщил шахматист.

«В целом мы показали себя на этом турнире единой командой, с одной целью. Хотя мы выиграли предыдущую олимпиаду, но было ощущение незаконченного дела, так как тогда разделили победу с индийской командой. Хотелось в этот раз доказать, что мы по праву чемпионы – это сделать удалось, чему мы все рады», – добавил капитан.

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поздравил россиян с победой, а также отметил, что ждет возвращение живого формата турниров. «Хочу поздравить ребят с большим успехом. Конечно же, онлайн-шахматы отличаются от живых, но лучше играть в онлайне, чем не играть вообще», – сообщил Карпов. «Здорово, что второй раз подряд сборная РФ выиграла золото – это большое достижение, сегодня в шахматах конкуренция огромная. Надеюсь, что в ближайшее время справимся с пандемией и шахматы в привычном формате вернутся, желаю нашим мужским и женским командам выиграть олимпиады не только в онлайне, но и вживую».

Победителями первой шахматной онлайн-олимпиады, прошедшей в августе 2020 года, стали сборные РФ и Индии. Команды разделили первое место, так как по ходу финала возникли проблемы со связью.



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