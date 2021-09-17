“Надо поднимать материалы дела”. Экс-замгенпрокурора Горбатюк заявил о наличии справки о признаках убийства Чорновила

Экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша 14 сентября высказал мнение, что Чорновил погиб не в ДТП, а вследствие убийства кастетом. В Офисе генпрокурора ответили, что в материалах дела о гибели Чорновила нет таких данных.

По словам Горбатюка, Голомша должен был добиться расследования, когда был в должности заместителя генпрокурора.

“Есть вопрос: насколько, действительно, это соответствует истине. Есть справка о признаках убийства Чорновила, я ее когда-то нашел в кабинете заместителя генпрокурора, где работал. Надо поднимать материалы дела, потому что, например, судмедэксперт не писал, что непосредственно от кастета. Он мог видеть какие-то признаки травмы, нехарактерные для той травмы, что позволяло бы выдвигать такую версию. Думаю, что на пустом месте Голомша этого бы не говорил”, – отметил Горбатюк.

Он подчеркнул, что Голомша должен объяснить, на чем основываются его заявления.

“Если он сказал “А”, то должен сказать и “Б”… Если бы материалы дела соответствовали такому заявлению, то могло бы быть и дальнейшее расследование. Окончательные ответы не получены, и надо расследовать, здесь все нюансы важны”, – резюмировал Горбатюк.

В Офисе генпрокурора (ОГПУ) заявили, что расследование уголовного производства по факту ДТП, в котором погиб Чорновил, продолжается и ведется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины. В частности, следствие проверяет версию совершения умышленного убийства народного депутата Украины, добавили в ОГПУ.

Контекст:

Вячеслав Чорновил родился в селе Ерки (сейчас – Черкасская область) 24 декабря 1937 года. Возглавлял “Народний рух України”. В 1991 году был кандидатом в президенты, проиграл Леониду Кравчуку, получив 23,27% голосов. Он был советским диссидентом, одним из лидеров украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов XX века.

Политик погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом. Toyota Чорновила столкнулась с груженным зерном КамАЗом, который разворачивался на дороге. В ДТП погиб и водитель политика Евгений Павлов, пресс-секретарь политика Дмитрий Понамарчук получил тяжелые травмы.

Сразу после смерти политика экс-глава МВД Юрий Кравченко объявил, что гибель Чорновила – это несчастный случай. Соратники погибшего политика называли случившееся политическим убийством, указывали на неэффективное расследование, отказ от допроса свидетелей и уничтожение документов. В 2000-х следствие несколько раз возобновлялось, однако версия о несчастном случае так и не была опровергнута. Гибель Чорновила никогда не расследовалась как убийство.

В 2014 году Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал аварию обычным ДТП и закрыл дело против водителя КамАЗа по истечении срока давности. Родные Чорновила подали апелляцию и выиграли ее.

В августе 2014 года прокуратура возобновила расследование гибели Чорновила.

В феврале 2017 года более 300 народных депутатов просили тогдашнего генерального прокурора Юрия Луценко взять под личный контроль расследование убийства Чорновила, заявлял народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко, замглавы “Народного руху” Виктор Кривенко.

Понамарчук, который находился в одном автомобиле с Чорновилом в тот день и получил тяжелые травмы, в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман предположил, что автокатастрофа была убийством. “За 18 лет ничего иного не доказано, поэтому я говорю, что это убийство. Если не доказано что-либо другое, что это было случайное дорожно-транспортное происшествие”, – сказал он.

В марте 2021 года в МВД сообщили, что расследование обстоятельств гибели Чорновила продолжается. Комплексная судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехническая экспертиза, которая длилась с января 2017-го по октябрь 2018-го, пришла к выводу, что повреждения, которые были обнаружены на теле Чорновила, “сформировались в результате травмирования пассажира, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием”.

Подтверждения теории, что Чорновил был смертельно травмирован уже после ДТП, в том числе версии о повреждении кастетом, экспертиза, отработав имеющиеся материалы, не нашла, однако полностью ее тоже не исключила.

Политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил неоднократно заявлял, что считает гибель своего отца политическим убийством. Однако в версию с добиванием предположительно выжившего в ДТП политика кастетами он не верит. В 2017 году Чорновил пояснял, что эта версия, которую в какой-то момент “начали массово раскручивать”, возникла из материалов одного из экспертов, заключившего, что “на черепе есть необъяснимые трещины”.

“Эта версия выглядела серьезной до того момента, пока не началось судебное следствие. Милицейское следствие было настолько фальсифицировано, что не о чем даже говорить. Но мы в определенный момент добились проведения серьезных допросов в суде и установили, что физически сделать это было невозможно”, – сообщил Чорновил-младший.

По его словам, Вячеслав Чорновил, “судя по всему, погиб сразу”.

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