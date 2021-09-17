В Кыргызстане по делу золотого рудника Кумтор задержали экс-премьера, еще один экс-глава правительства арестован

По данным Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, Оторбаев когда был премьер-министром, оказал давление на комиссию, которая проводила экологическую экспертизу по генеральному плану рудника в нарушение требований законодательства страны.

Оторбаев в интересах иностранной компании Kumtor Gold Company “выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов”, сообщили в ведомстве.

Как пишет 24.kg, в августе в рамках расследования дела Кумтора задержали и арестовали еще одного экс-премьер-министра Кыргызстана – Темира Сариева. По информации следствия, он, занимая должность министра экономики и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника на миллиарды киргизских сомов (курс доллара в стране, по данным национального банка, – 84,8 сомов за $1).

В деле также фигурируют бывшие и действующие депутаты парламента и ряд бывших топ-чиновников правительства и два экс-президента – Аскар Акаев и Курманбек Бакиев.

Контекст:

Кумтор – крупнейшее в Центральной Азии золоторудное месторождение. Его сейчас разрабатывает канадская компания Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% компании. Предприятие обеспечивает 10% ВВП Кыргызстана и 20% объема промышленности, отмечает “Радио Азаттык”.

Акаев и Бакиев ушли с должностей после протестов, оба бежали из страны, известно, что первый жил в Москве, второй – в Минске. Обоих объявили в розыск по делу Кумтора 8 июля, их обоих подозревают в коррупции, Акаева – еще и в превышении полномочий.

По данным следствия, Акаев превысил полномочия, когда заключалось соглашение с канадской Cameco Corporation, которая разрабатывала месторождение в 90-х годах. В 2003 году при реструктуризации генерального соглашения с Cameco доля Кыргызстана в компании Centerra была занижена на 25,7%, заявляли в ГКНБ.

Акаев приезжал в Бишкек в начале августа. Как отмечает “Радио Азаттык”, он ответил на вопросы следствия и снова покинул страну.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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