Офис простых решений предложил украинцам пройти тест на определение экономического мировоззрения

Об этом организация сообщила в Facebook.

В релизе сказано, что тест готовили сотрудники Офиса.

Тест с 20 ситуативными заданиями и вариантами ответа размещен на сайте Офиса. Там в предисловии к тесту говорится, что самая высокая ценность украинского народа – свобода.

“Это у нас в крови и культуре. Это в нашей Конституции и Национальной экономической стратегии 2030. Свободную страну только на вере не построишь. Критически важны знания, в первую очередь, в сфере экономики, поскольку именно здесь кроется ключ успеха страны”, – написали представители команды организации, призывая пройти тест.

Они отмечают, что ответы на вопросы займут до пяти минут. Результаты обещают показать сразу.

“Опрос нужен для того, чтобы улучшить понимание теории и практики свободы. С целью определения слабых мест в понимании экономической политики. Чтобы качественно и более системно подходить к выполнению больших и малых задач. Чтобы получить данные для формирования единой команды адвокатов и защитников свободы в Украине”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/simple.org.ua/posts/4291488244303007

Контекст:

Офис простых решений и результатов создали в 2020 году на базе Национального совета реформ. Это негосударственная структура. Также есть одноименная общественная организация, через нее должны поступать деньги на содержание Офиса.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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