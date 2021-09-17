 

Офис простых решений предложил украинцам пройти тест на определение экономического мировоззрения

17.09.2021, 0:40, Новости дня
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Об этом организация сообщила в Facebook. 

В релизе сказано, что тест готовили сотрудники Офиса. 

Тест с 20 ситуативными заданиями и вариантами ответа размещен на сайте Офиса. Там в предисловии к тесту говорится, что самая высокая ценность украинского народа – свобода.

“Это у нас в крови и культуре. Это в нашей Конституции и Национальной экономической стратегии 2030. Свободную страну только на вере не построишь. Критически важны знания, в первую очередь, в сфере экономики, поскольку именно здесь кроется ключ успеха страны”, – написали представители команды организации, призывая пройти тест.  

Они отмечают, что ответы на вопросы займут до пяти минут. Результаты обещают показать сразу. 

“Опрос нужен для того, чтобы улучшить понимание теории и практики свободы. С целью определения слабых мест в понимании экономической политики. Чтобы качественно и более системно подходить к выполнению больших и малых задач. Чтобы получить данные для формирования единой команды адвокатов и защитников свободы в Украине”, – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/simple.org.ua/posts/4291488244303007

Контекст:

Офис простых решений и результатов создали в 2020 году на базе Национального совета реформ. Это негосударственная структура. Также есть одноименная общественная организация, через нее должны поступать деньги на содержание Офиса. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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