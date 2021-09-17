Мнение: Наступит ли в России жизнь, как в Европе?

Так получилось, что мне довелось побывать в командировках более чем в пятидесяти странах. Я объездил всю Европу, был и в США, и в Латинской Америке, и в Японии, и в Африке, и в Азии…

И никогда, ни разу у меня не возникало даже мысли где-то остаться навсегда. Потому что на нашей планете не лучше земли, чем Россия, чем мой родной Татарстан.

И мы тоже можем жить ничуть не хуже, чем живут европейцы или американцы. Только для этого надо перестать пресмыкаться и боятся. Бояться тех же чиновников. Их указаний за кого голосовать…

Всего-то…Но, увы, большинство людей не видят связи между тем, как они голосую, и тем, как они живут… Так и живут. Думая, что выборы – сами по себе. А безнадега – сама по себе…

Можно ли разорвать этот замкнутый круг? В понедельник узнаем…. Я хотя бы попробовал.

На снимках: фотографии, сделанные во время командировок в Лондон, Париж, Нью Йорк, Токио, Копенгаген

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