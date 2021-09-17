 

В Подмосковье создали более 500 мест для голосования

17.09.2021, 0:30, Разное
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…в палатках, на остановках, у храма и на берегу озера.

Территориальные избиркомы Подмосковья подобрали почти 600 удаленных мест для голосования на выборах 17-19 сентбря и согласовали их с Мособлизбиркомом. Как следует из решений ТИКов, опубликованных в «Вестнике» областной комиссии, участки для голосования разместят на берегу озера и на остановках.

Как следует из нормативных документов, 17 и 18 сентября члены участковых избиркомов будут выезжать в удаленные населенные пункты с переносным ящиком и выдавать бюллетени в импровизированных местах. В этом году вместо пеньков и багажников автомобилей, использовавшихся на голосовании по поправкам к Конституции в 2020 году, появились более подходящие места:

В деревне Чаплыгино под Воскресенском можно будет проголосовать у озера;

в деревнях Городище и Ачкасово — у храма;

в Медведево и Петровском — у остановки общественного транспорта;

в деревне Вострянское — у магазина;

в деревне Чечевилово — у строительного рынка;

в поселке Красный Холм — у аптеки;

в деревне Ворщиково — у памятника воинам Великой Отечественной войны и труженникам тыла;

в округе Шаховская — в торговых палатках.

10 сентября Мособлизбирком согласовал перечень этих избирательных участков. Создание таких мест голосования мотивируется тем, что на них могут проголосовать жители населенных пунктов, до которых трудно добраться или в которых отсутствует подходящее помещение — клуб или школа. Эта форма предусмотрена постановлениями ЦИК РФ о многодневых выборах от июня и июля 2021 года.

В случае с Подмосковьем не все выделенные площадки находятся в труднодоступных местах: в Воскресенском городском округе площадка в поселке Красный холм находится в 30 минутах ходьбы от участка № 203, расположенного в Золотовской школе. На машине можно доехать за 6 минут.

Дополнительное голосование на остановках и в палатках проводится по правилам, схожим с голосованием на дому, то есть жители должны подавать заявки. Однако когда представители областного отделения объединения «Справедливая РФ — Патриоты — За Правду» попытались получить в ТИК и Мособлизбиркоме информацию о том, сколько избирателей планируют проголосовать в таких местах, их запросы были проигнорированы.

Председатель Совета реготделения партии “Справедливая РФ — Патриоты — За Правду” Игорь Чистюхин подал жалобу на решение Мособлизбиркома в ЦИК, потребовав его отмены.

Источник: Новая газета



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