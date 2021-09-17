 

Чижов оценил влияние роста цен на газ в Европе на ускорение запуска «Северного потока – 2»

17.09.2021, 0:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРост цен на газ в Европе будет содействовать скорейшему введению в эксплуатацию «Северного потока – 2», сообщил в эфире телеканала «Россия 24» постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они (процедуры) будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает «руку Кремля» и попытку таким образом навязать «Северный поток – 2», – приводит его слова ТАСС.

Чижов также выразил уверенность, что процедуры по запуску «Северного потока – 2» завершатся положительно вне зависимости от мнения депутатов Европарламента. «Замах у них на энергетику широкий, они, в частности, требуют, чтобы потребители в ЕС отказались от электроэнергии, производимой российскими АЭС, а также АЭС, построенными за пределами России, но по российским технологиям, но как это на практике можно сделать, они не поясняют. Электроэнергия, где бы она ни производилась, попадает в общую сеть», – сказал он.

Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров.

За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на собственные источники, что Газпром якобы намерен начать поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».

Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска трубопровода.



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