 

Белый дом призвал не беспокоиться из-за частого кашля Байдена

17.09.2021, 0:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЧастый кашель президента Соединенных Штатов Джо Байдена во время выступлений и других официальных мероприятий не должен рассматриваться как повод для беспокойства, сообщила пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки.

«Это не повод для беспокойства. У нас есть доктор, который ездит с ним, который, очевидно, проводит осмотр в случае такой необходимости», – приводит слова Псаки ТАСС.

Тогда одна из журналисток спросила, «есть ли какое-то объяснение, почему он (Байден) так часто кашляет». «Я не думаю, что это повод для беспокойства», – повторила в ответ Псаки. «Полагаю, есть множество причин, почему нам может быть необходимо прочистить горло, мы можем немного простудиться. Конечно, это то, с чем могут сталкиваться президенты, другие избираемые чиновники, журналисты, пресс-секретари», – добавила она, подчеркнув, что «обеспокоенности медицинского характера» нет.

Напомним, в конце июля конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон предсказал отставку президента США Джо Байдена в ближайшем будущем из-за медицинских проблем.

В марте Байден трижды споткнулся на трапе самолета. В тот же день глава американской администрации в ходе выступления в Аризоне назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Кроме того, Байден заявил, что Харрис «умнее него»; Харрис ответила, что ей нечего добавить. В том же месяце зрители телеканала Fox News усомнились в способности Байдена быть президентом Соединенных Штатов, предположив, что Байдена вскоре может сменить вице-президент США Камала Харрис.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.02 / Скорость работы браузера Chrome хотят увеличить

19.02 / Одно из самых популярных Android-приложений давно не получало обновлений

15.03 / 14 марта на Донбассе боевики 13 раз нарушили перемирие – штаб ООС

03.08 / Захватчик заложников в Киеве объявил Зеленского «шутом»

26.04 / Коллега Прокловой усомнился в правдивости ее истории о домогательствах на съемках

11.09 / Большинство украинцев считают, что права русскоязычных граждан в Украине не нарушаются – опрос

11.10 / Банк Японии будет тестировать цифровую валюту

06.07 / В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

16.07 / Кевин Маккарти представил законопроект против сноса памятников

06.12 / Летучие мыши являются носителями новых коронавирусов, которые могут передаваться человеку – ученые

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика