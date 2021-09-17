Белый дом призвал не беспокоиться из-за частого кашля Байдена

Частый кашель президента Соединенных Штатов Джо Байдена во время выступлений и других официальных мероприятий не должен рассматриваться как повод для беспокойства, сообщила пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки.

«Это не повод для беспокойства. У нас есть доктор, который ездит с ним, который, очевидно, проводит осмотр в случае такой необходимости», – приводит слова Псаки ТАСС.

Тогда одна из журналисток спросила, «есть ли какое-то объяснение, почему он (Байден) так часто кашляет». «Я не думаю, что это повод для беспокойства», – повторила в ответ Псаки. «Полагаю, есть множество причин, почему нам может быть необходимо прочистить горло, мы можем немного простудиться. Конечно, это то, с чем могут сталкиваться президенты, другие избираемые чиновники, журналисты, пресс-секретари», – добавила она, подчеркнув, что «обеспокоенности медицинского характера» нет.

Напомним, в конце июля конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон предсказал отставку президента США Джо Байдена в ближайшем будущем из-за медицинских проблем.

В марте Байден трижды споткнулся на трапе самолета. В тот же день глава американской администрации в ходе выступления в Аризоне назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Кроме того, Байден заявил, что Харрис «умнее него»; Харрис ответила, что ей нечего добавить. В том же месяце зрители телеканала Fox News усомнились в способности Байдена быть президентом Соединенных Штатов, предположив, что Байдена вскоре может сменить вице-президент США Камала Харрис.