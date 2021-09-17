Ссылка на порносайт в популярном российском учебнике могла появиться легально

Ссылка на порно в выходящем с 2008 года и выдержавшем 2 переиздания популярном учебнике английского для шестиклассников попала в поле зрения СМИ благодаря читателю «Фонтанки». Издание, первым написавшее об этом, провело собственное расследование и сделало неожиданный вывод: ссылка в 2008 году была вполне легитимной.

Ссылка находится в разделе «Who are you?», на странице, рассказывающей о визитных, клубных и кредитных картах. Эта информация важна для школьников. Визитки существовали уже во II в. до н. э. в Древнем Китае и используются до сих пор. В Венеции, Риме и Флоренции создание визиток приравнивали к искусству, были даже визитки-портреты. Печать визиток, придуманная в Германии в 18 веке, получила новое рождение благодаря новым технологиям, позволяющим уместить на одной карточке огромное количество информации, и виртуализации.

Среди иллюстраций в учебнике – карта Боба Смита (у нас это был бы Иван Иванов) с аббревиатурой ассоциации ЛГБТ-спортсменов GLAF и ссылкой на ее сайт. В российском законодательстве подобные организации оказались вне закона в 2013 году. До того в визитках с подобными ссылками не было ничего криминального. Составленный создательницей уникальной новаторской методики обучения английскому Вирджинии Эванс учебник издательств «Просвещение» (РФ) и Express Publishing (Британия) не раз благополучно проходил различные экспертизы. Однако затем и законы изменились, и сайт был перекуплен у ассоциации новым владельцем, переориентировавшем его на порно и сальсу. Ученики это заметили гораздо быстрее, чем СМИ и специалисты в сфере образования. По последним данным, учебники продавались в книжных магазинах, а совокупный тираж вышедшей в 2008 году и переизданной в 2014 и 2021-м годах – огромен.

Фонтанка

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