 

Выглядеть ярче обычного: сочетаем разноцветные спортивные штаны с худи, пальто, футболкой и шапкой

17.09.2021, 0:10, Разное
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Спортивные штаны и джоггеры в наши дни стали хорошей альтернативой брюкам. Как любительницы элегантных направлений ни сопротивлялись, но даже они сдались на милость победителя. Теперь милые цветные “спортивки” есть в гардеробе у каждой уважающей себя модницы. Сегодня мы попытаемся отыскать для этого элемента гардероба лучшее сочетание.

Кроссовки, толстовка и пальто

Чтобы сделать образ с тренировочными штанами, толстовкой и кроссовками чуть более формальным и респектабельным, накиньте верхним слоем пальто. Это может быть однотонная модель в нейтральных оттенках, пальто с меховой отделкой или с клетчатым принтом. Просто подберите сочетающиеся оттенки и смело отправляйтесь на улицу.

Монохромный образ с толстовкой или худи

Цветные спортивные брюки идеально дополняются худи или толстовкой в той же цветовой гамме. Подчеркнуть вашу индивидуальность поможет косынка или тюрбан, повязанный на голову. Подобное сочетание смотрится современно и имеет флер романтизма.

Футболка оверсайз и шапка

Нет ничего более привлекательного и броского, чем микс из ярких теплых и холодных оттенков. Например, если у вас есть красные мешковатые “спортивки”, наденьте их со светло-синей футболкой оверсайз и красной вязаной шапкой. Кроссовки подберите под настроение образа. Этот простой аутфит позволит вам без особых усилий привлечь к себе внимание.

С пальто нейтральных оттенков и яркими аксессуарами

Если в вашем шкафу пылятся без дела красные спортивные штаны с лампасами, вы можете смело надевать их в дождливую и пасмурную погоду. Просто наденьте худи нейтрального оттенка и серое пальто. Красный цвет идеально гармонирует с простеньким и невзрачным серым. Если вам захочется еще больше яркости, тогда перекиньте через плечо красную поясную сумку.

Офисный лук

Цветные джоггеры (спортивные штаны с манжетой или резинкой по низу) могут стать прекрасной альтернативой костюмным офисным брюкам. Наденьте сверху топ нейтрального оттенка и пудровый блейзер. Сумка-конверт на цепочке и модельные лодочки еще больше подчеркнут формальность образа.



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