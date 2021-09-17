Безошибочный выбор: 5 принтов и цветов, которые помогут выглядеть стройнее (они осенью в тренде)

Выбор правильного цвета или рисунка одежды является ключевым, если вы хотите выглядеть стройнее. Используйте одежду темного цвета на той части тела, которую вы хотите визуально уменьшить, и сделайте ставку на светлую, где вы хотите добавить объема. Это поможет вам выглядеть более пропорционально.

Сезонные модели и цвета

Вот сезонные модели и цвета, которые вы должны добавить в свой гардероб этой осенью, если хотите выглядеть стройнее:

Маленькие цветы. Цветочные узоры – это одна из тенденций, которые мы осенью увидим на улице. Чтобы выглядеть стройнее, нужно выбирать одежду с небольшими мотивами. Если вы хотите добиться обратного эффекта, выбирайте крупные принты. Они обеспечат больший объем.Квадраты. Маленькие квадраты украсят ваш осенний образ. Мы увидим их на брюках, юбках, платьях.Геометрический принт. Он станет заметным в этом сезоне и отлично подойдет для уравновешивания фигуры.Темно-зеленый. Не вся зелень подойдет, но бутылочный оттенок и цвет хаки идеально подходят, чтобы выглядеть изящнее.Черный цвет. Это всегда беспроигрышный вариант, если вы хотите визуально стать стройнее. Это элегантная и неподвластная времени базовая модель.

Мы подробно расскажем вам, почему эти цвета и принты станут вашими союзниками.

Платье с цветочным принтом

Кто сказал, что цветы только для весны и лета? Этот принт отлично сочетается и с романтической осенью. В этом сезоне крошечные и неброские цветы снова в тренде, поэтому такой узор могут смело использовать те, кто хочет выглядеть стройнее.

Отправьтесь на прогулку в струящемся платье с цветочным принтом. Этот наряд идеально подходит для наступившего сезона. Модель серого цвета (еще один из тренд сезона) с длинными рукавами и застежками на пуговицах удобная, легкая и элегантная.

Платье-рубашка цвета хаки

Хаки – это один из популярных цветов сезона. Он не только очень универсален, но и визуально убирает лишние килограммы. Вы найдете его в любой одежде, но если вы хотите казаться выше и стройнее, то можете выбрать комбинезон. Он смотрится стильно и очень удобен в носке.

Не столь важно, что вы предпочитаете, платье, юбку, комбинезон или брюки. Цвет хаки подходит к любому виду одежды! Если вы не хотите рисковать, купите платье-рубашку с нагрудными накладными карманами и пояском на талии. Оно отлично подойдет, чтобы замаскировать несколько лишних килограммов. такое платье смотрится просто и одновременно стильно. Его можно надеть в офис или на встречу с друзьями.

Принты в клетку

Мы видели их летом, но они не собираются уходить. Эти принты оптически уменьшают фигуру и позволяют создавать изысканные и привлекательные наряды. Красиво смотрятся платья и брюки в мелкую клетку, а также костюмы и юбки. Вы можете сочетать одежду в клетку с кардиганом или свитером.

Юбка в клетку

Эта приталенная юбка с высокой талией, украшенная рюшами, визуально убирает килограммы одним взмахом. Тканевый поясок еще больше усиливает эффект. Отлично смотрится юбка в черно-белую клетку с черным топом.

Черное платье

Черный – это безошибочный цвет, если вы хотите скрыть недостатки фигуры. Если вы хотите отвлечь внимание от своих бедер, сосредоточьтесь на плечах. Вы можете выбрать платье с большими рюшами в этой области. Если вы сделаете ставку на такие модели, то уравновесите крупные бедра.

В гардеробе всегда должно быть платье-рубашка. А если оно черное, то намного лучше. Это одна из тех основ, которыми можно пользоваться в следующем сезоне. Такое платье идеально как для работы в офисе, так и для ужина с друзьями.

Платье с геометрическим принтом

Этой осенью геометрические принты станут неотъемлемой частью гардероба модниц. Непреодолимая атмосфера ретро 70-х возвращается, чтобы добавить веселья и красок в самые холодные месяцы года.

Геометрия – это узор, который не позволяет концентрировать внимание на недостатках фигуры. В этом и заключается его секрет похудения.

Если сочетать платье-рубашку с геометрическим узором и обувь на высоких каблуках, эффект похудения гарантирован. При этом вы будете выглядеть очень женственно.