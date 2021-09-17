Жена Шумахера не смогла сдержать слез при рассказе о его состоянии

На одном из популярных стриминговых сервисов состоялась премьера документального фильма о легендарном автогонщике “Формулы-1” Михаэле Шумахере. В рамках работы над данным материалом авторы взяли большое интервью у супруги немецкого автоспортсмена – Коринны Шумахер.

52-летняя женщина призналась, что считает трагедию, произошедшую с её мужем восемь лет назад, нелепой случайностью. Говоря о текущем самочувствии Михаэля, Шумахер не смогла сдержать слёз. Коринна дала понять, что гонщик до сих пор находится в состоянии, близком к вегетативному: спортсмен жив, но его разум и сознание так и не оправились после тяжёлой травмы, сообщает Life.

Тем не менее, семья и близкие не падают духом и продолжают лечение вместе с Михаэлем. Они делают всё возможное, чтобы мужчина стал прежним и мог жить полноценной жизнью, передаёт “Общественная служба новостей”.

Напомним, что зимой 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму головы на горнолыжном курорте Мерибель в Альпах. В результате врачам пришлось на время ввести его в искусственную кому, после чего начался длительный курс реабилитации, который продолжается и по сей день. В прошлом году в окружении автогонщика сообщили, что его состояние постепенно улучшается: в частности, гонщик более не прикован к постели.